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Правовой инспектор ФПБ проведет прием в Горках

24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

26 декабря правовой инспектор Федерации профсоюзов вместе с представителем прокуратуры проведут прием граждан.

 

Правовой инспектор ФПБ проведет прием в Горках

 

С 10:00 до 12:00 — в райисполкоме (кабинет №25)

С 12:00 до 14:00 — в Ледовой арене


 
 
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  26 декабря правовой инспектор Федерации профсоюзов вместе с представителем прокуратуры проведут прием граждан.     С 10:00 до 12:00 — в райисполкоме (кабинет №25) С 12:00...
 
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