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Правовой инспектор ФПБ проведет прием в Горках
24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
26 декабря правовой инспектор Федерации профсоюзов вместе с представителем прокуратуры проведут прием граждан.
С 10:00 до 12:00 — в райисполкоме (кабинет №25)
С 12:00 до 14:00 — в Ледовой арене
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26 декабря правовой инспектор Федерации профсоюзов вместе с представителем прокуратуры проведут прием граждан. С 10:00 до 12:00 — в райисполкоме (кабинет №25) С 12:00...
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