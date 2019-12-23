До 7 января ГАИ по всей стране усилит контроль за трезвостью водителей

Источник материала: Слуцк Город





В период новогодних праздников ГАИ усилит контроль за физическим состоянием водителей, об этом SG сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.

Госавтоинспекция проведёт долгосрочную республиканскую акцию «Трезвость - норма на дорогах» с 27 декабря по 7 января включительно. Как следует из названия, особое внимание сотрудники ГАИ уделят нетрезвым водителям и пешеходам.

В ГАИ отметили, что, помимо выявления пьяных водителей инспекторы в праздничные дни ориентированы на оказание помощи гражданам, регулировку движения, организацию расстановки транспорта вблизи мест празднования и контроль за безопасностью движения.

От ответственности

За нарушение Правил пешеходом в трезвом виде предусмотрен штраф до 3 базовых величин, если пешеход пьян, размер штрафа вырастает до 5 базовых.

Водитель, который впервые попался за рулём в нетрезвом виде, лишается права управления сроком я на 3 года и получает штраф до 100 базовых величин. В случае повторного в течение года аналогичного нарушения наступает уголовная ответственность, конфискация транспорта вне зависимости от права собственности, штраф до 1000 базовых и лишение права управления сроком на пять лет.

В ходе проведения профилактических акций ГАИ как правило даётся максимальное наказание по «профильной» статье.



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