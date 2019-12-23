Санкович и Герасименя показали Лукашенко олимпийскую форму для Игр-2020

Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «Пул первого» сообщается , что во Дворце Независимости сегодня представлены варианты формы белорусских спортсменов для предстоящей Олимпиады-2020 в Токио. Будет ли принят какой-то из этих вариантов, или они будут отправлены на доработку, пока непонятно.

Форму представили белорусские спортсменки — гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Как дополняет tvr.by , Александр Лукашенко «внимательно изучил образцы, уделив особое внимание тканям» — по его словам, они должны быть качественными и комфортными для олимпийцев.

Сообщается, что президент «высоко оценил увиденные модели». Однако пока вердикт не вынесен. К окончательному решению, в какой именно форме спортсменам представлять нашу страну летом 2020 года в Токио, «привлекут общественность».



Здесь и ниже — фото из телеграм-канала «Пул Первого»







