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Санкович и Герасименя показали Лукашенко олимпийскую форму для Игр-2020
Источник материала: Tut.by
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Форму представили белорусские спортсменки — гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Как
Сообщается, что президент «высоко оценил увиденные модели». Однако пока вердикт не вынесен. К окончательному решению, в какой именно форме спортсменам представлять нашу страну летом 2020 года в Токио, «привлекут общественность».
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