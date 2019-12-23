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Санкович и Герасименя показали Лукашенко олимпийскую форму для Игр-2020

24.12.2019 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Telegram-канале «Пул первого» сообщается, что во Дворце Независимости сегодня представлены варианты формы белорусских спортсменов для предстоящей Олимпиады-2020 в Токио. Будет ли принят какой-то из этих вариантов, или они будут отправлены на доработку, пока непонятно.

Форму представили белорусские спортсменки — гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя. Как дополняет tvr.by, Александр Лукашенко «внимательно изучил образцы, уделив особое внимание тканям» — по его словам, они должны быть качественными и комфортными для олимпийцев.

Сообщается, что президент «высоко оценил увиденные модели». Однако пока вердикт не вынесен. К окончательному решению, в какой именно форме спортсменам представлять нашу страну летом 2020 года в Токио, «привлекут общественность».


Здесь и ниже — фото из телеграм-канала «Пул Первого»



 
 
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