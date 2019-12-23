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Похож на рептилию. Смотрите, как выглядит очень странный шведский дом-монстр

24.12.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лесной дом-монстр ищет новых хозяев — в Швеции выставили на продажу хижину с весьма оригинальной био-архитектурой. Внешне он скорее напоминает большую рептилию — чешуйчатую, доброжелательную, но пугливую, и при малейшей опасности готовую втянуть голову. Смотрите, как он устроен, как выглядит внутри и снаружи.


Фото: natrufied.nl

Архитекторы Маартье Ламмерс и Борис Цейссер из роттердамской студии 24H Architecture 19 лет назад купили постройку конца XIX-го века на берегу озера Эвр-Гла в природном заповеднике Гласкоген для семейного отдыха.

Но участок оказался с подвохом — на нем запрещается вести активное строительство. Старый летний домик сносить запретили (признали чуть ли не исторической ценностью), позволив лишь увеличить его площадь. При этом категорически не разрешалось срубить хоть одно дерево и тем более как-то трогать ручей, протекавший по территории участка.


Фото: natrufied.nl

Архитекторы честно добавили к старинной избушке 30-ти метровую пристройку. Но какую! Каркас у нее сложной биоморфной формы, из-за чего внутреннее помещение напоминает то ли пещеру, то ли дупло. Самое удивительное: одна из комнат выезжает благодаря специальному механизму. Внизу укреплена прочная стальная рама, которая движется по роликам, смонтированным на основной неподвижной части дома. Когда комната выдвинута — она нависает прямо над ручьем, но ни в малейшей степени его не затрагивает. Что особенно остроумно, так как если она не касается земли, то не подлежит регламентации. Так проектировщики выиграли свои 16 «квадратов».


Фото: natrufied.nl


Свой странный дом архитекторы назвали Dragspelhuset, что в переводе со шведского означает «дом-гармошка». Хотя внешне он скорее напоминает какое-то животное: большую рептилию — чешуйчатую, доброжелательную, но пугливую, и при малейшей опасности готовую втянуть голову.


Фото: natrufied.nl

В старой части дома сделали спальню, а новая пристройка — играет роль большой гостиной и кабинета. Даже если бы у этого странного дома не было выдвигающейся части, все равно его форму трудно назвать стандартной.


Фото: natrufied.nl

Фото: natrufied.nl

Кедровый гонт вылинял под дождями, приобрел свой «фирменный» серебристо-белесый оттенок и останется таким уже навсегда. Похожий на чешую, он закамуфлировал постройку под сизый смешанный лес.


Фото: natrufied.nl

Интерьер несколько напоминает юрту: та же мягкость окружающего пространства. Выдвижная часть комнаты отделана мехом, что усугубляет сходство с каким-то диковинным зверем.

На зиму этот дом складывают, задвигая комнату внутрь, из-за чего стены становятся двойной толщины, что очень практично с точки зрения теплосбережения.


Фото: natrufied.nl

Отапливается дом дровяной печью, дымоход которой торчит из втягивающейся головы дома. Вода в доме — из ручья, в джакузи она нагревается печью. Освещение — от солнечных батарей.

Понравился дом? Его можно купить — на продажу он выставлен всего за 188 тысяч евро.

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