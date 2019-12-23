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Похож на рептилию. Смотрите, как выглядит очень странный шведский дом-монстр
Источник материала: Tut.by
Лесной дом-монстр ищет новых хозяев — в Швеции выставили на продажу хижину с весьма оригинальной био-архитектурой. Внешне он скорее напоминает большую рептилию — чешуйчатую, доброжелательную, но пугливую, и при малейшей опасности готовую втянуть голову. Смотрите, как он устроен, как выглядит внутри и снаружи.
Но участок оказался с подвохом — на нем запрещается вести активное строительство. Старый летний домик сносить запретили (признали чуть ли не исторической ценностью), позволив лишь увеличить его площадь. При этом категорически не разрешалось срубить хоть одно дерево и тем более как-то трогать ручей, протекавший по территории участка.
Архитекторы честно добавили к старинной избушке 30-ти метровую пристройку. Но какую! Каркас у нее сложной биоморфной формы, из-за чего внутреннее помещение напоминает то ли пещеру, то ли дупло. Самое удивительное: одна из комнат выезжает благодаря специальному механизму. Внизу укреплена прочная стальная рама, которая движется по роликам, смонтированным на основной неподвижной части дома. Когда комната выдвинута — она нависает прямо над ручьем, но ни в малейшей степени его не затрагивает. Что особенно остроумно, так как если она не касается земли, то не подлежит регламентации. Так проектировщики выиграли свои 16 «квадратов».
Свой странный дом архитекторы назвали Dragspelhuset, что в переводе со шведского означает «дом-гармошка». Хотя внешне он скорее напоминает какое-то животное: большую рептилию — чешуйчатую, доброжелательную, но пугливую, и при малейшей опасности готовую втянуть голову.
В старой части дома сделали спальню, а новая пристройка — играет роль большой гостиной и кабинета. Даже если бы у этого странного дома не было выдвигающейся части, все равно его форму трудно назвать стандартной.
Кедровый гонт вылинял под дождями, приобрел свой «фирменный» серебристо-белесый оттенок и останется таким уже навсегда. Похожий на чешую, он закамуфлировал постройку под сизый смешанный лес.
Интерьер несколько напоминает юрту: та же мягкость окружающего пространства. Выдвижная часть комнаты отделана мехом, что усугубляет сходство с каким-то диковинным зверем.
На зиму этот дом складывают, задвигая комнату внутрь, из-за чего стены становятся двойной толщины, что очень практично с точки зрения теплосбережения.
Отапливается дом дровяной печью, дымоход которой торчит из втягивающейся головы дома. Вода в доме — из ручья, в джакузи она нагревается печью. Освещение — от солнечных батарей.
Понравился дом? Его можно купить — на продажу он выставлен всего за 188 тысяч евро.
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Смотрите, как устроен, как выглядит внутри и снаружи очень странный дом в Швеции.
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