Цезарь и Касьян. Как возник високосный год и почему его не любят?

Источник материала: Аргументы и факты

Нелюбимый год

2012 год, в котором фанаты летоисчисления майя ожидали апокалипсиса, тоже был високосным. Но, тем не менее, все обошлось благополучно.

Если взглянуть на историю нашей страны в XX веке, то трудно даже припомнить, какое великое потрясение приходилось на високосный год. Первая мировая война, революция, Великая Отечественная, распад СССР — все мимо. В предложенную схему неизбежных бедствий укладывается разве что землетрясение в Армении в 1988 году, но этот случай скорее доказывает, что по части бедствий високосные годы ничем особенным не выделяются.

Но что такое вообще високосный год и откуда он взялся?

Как и многое в современной жизни, високосный год пришел к нам из Древнего Рима.

Привычное нам слово «календарь» происходит от латинского calendarium, что означало «долговая книжка». Календами в Риме называли первые дни каждого месяца, и именно на них приходилась уплата процентов по долгам.

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Луна, хаос и мерцедоний: как считали годы в Риме до Юлия Цезаря

Ко временам правления Юлия Цезаря римский календарь, с точки зрения землян XXI века, представлял собой нечто хаотичное. В году было 355 дней, разделенных на 12 месяцев, привязанных к лунным циклам. Поскольку лунный год не совпадает с солнечным, римляне придумали «мерцедоний» — тринадцатый месяц года. Свое название месяц-компенсатор получил в честь богини-покровительницы товарообмена и платежей.

Мерцедоний появлялся в календаре раз в два года, предшествуя мартовским календам (по современному счету после 23 февраля).

В мерцедонии могло быть 22 или 23 дня, так что продолжительность года составляла то 355, то 377, то 378 дней.

В какой-то момент выяснилось, что и в таком сложном календаре есть ошибка, ведущая к искажению. Тогда право на объявление мерцедония передали великому понтифику, главе коллегии жрецов, дабы он вносил коррективы в год в зависимости от того, насколько велико искажение календаря в данный момент.

Но великие понтифики стали использовать свое право в политических целях, укорачивая период правления одних консулов и увеличивая срок полномочий других.

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Юлий Цезарь, занявшись этой проблемой, пришел в ужас. Из-за всех этих изменений римский календарь отклонился от природных реалий более чем на два месяца. Климат в Древнем Риме, разумеется, был помягче, чем российский, однако такая существенная разница в счете, как говорится, наносила ущерб народному хозяйству.

Календарь Созигена

Цезарь призвал в Рим Созигена Александрийского — самого уважаемого математика и астронома I века до нашей эры. Ученый возглавил команду специалистов, разрабатывавших новый календарь.

Созиген предложил взять за основу египетский солнечный календарь, придуманный за несколько тысячелетий до этого.

Египетские ученые определили год как промежуток времени между двумя гелиакическими восхождениями звезды Сириуса, совпадающими в Древнем Египте с летним солнцестоянием и предшествующими разливу Нила. Этот период составлял 365 дней с четвертью. Египтяне решили, что в году будет 365 дней, а отклонение будет компенсироваться прохождением большого цикла в 1460 лет. Мол, сезонные явления будут, конечно, убегать, но через 1460 лет все снова совпадет с природными циклами.

Римляне флегматичностью египтян не обладали, и потому Созиген предложил компенсировать излишек в четверть суток введение одного дополнительного дня один раз в четыре года.

1 января 45 года до нашей эры календарь Созигена, который впоследствии стал именоваться юлианским, был введен в действие. Правда, для того, чтобы выровнять прежнее искажение, в 46 году до нашей эры Цезарю пришлось внести в календарь сразу два дополнительных месяца общей продолжительностью в 67 дней!

«Второй шестой перед мартовским календами»

Цезаря вскоре убили, а календарь остался. Правда, спустя 36 лет выяснилось, что в расчеты вкралась ошибка. Особенности римского счета привели к тому, что дополнительный день добавлялся каждый 3-й год, а не каждый 4-й.

Император Октавиан Август приказал убрать «лишние» дни из летоисчисления.

Откуда взялся лишний день и зачем он нужен, стало понятнее. Но почему год назвали «високосным»?

Это слово происходит от латинского bis sextus — «второй шестой». В римском календаре дни считались по отношению к последующим календам (первый день месяца), нонам (5-й или 7-й день) и идам (13-й или 15-й день месяца).

День 24 февраля обозначался как ante diem sextum calendas martii («шестой день перед мартовскими календами»). Цезарь приказал добавлять к февралю второй шестой (bis sextus) день перед мартовскими календами.

Почему к февралю? Да потому что новый годовой цикл в Риме традиционно начинался с марта, и прибавка приходилась к концу предыдущего года. При этом само начало года Цезарь перенес на 1 января.

Почему декабрь — «десятый»?

В Россию юлианский календарь добрался транзитом через Византию, после многих столетий «обкатки» и утрясаний различных шероховатостей.



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Но кое-что из прошлого можно увидеть и сегодня. Привычные нам сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь в Византии именовались «септембер», «октобер», «новембер» и «децембер». Эти названия в переводе с латинского означают соответственно «седьмой», «восьмой», «девятый» и «десятый». А все потому, что названия месяцев возникли в ту пору, когда год начинался с марта, а не с января, и уже не изменились.

Введенный папой римским Григорием XIII новый календарь вносил коррективы в юлианское летоисчисление, но принцип «високосного года» сохранял. Дополнительным днем один раз в четыре года стало 29 февраля.

Чистоплюй и предатель: за что славяне невзлюбили святого Касьяна?

Так откуда же связанный с високосным годом негатив? Тут надо вспомнить о народном названии 29 февраля — Касьянов день. Святой Иоанн Кассиан Римлянин, или Иоанн Массалийский, категорически не полюбился восточным славянам.

Этнографы считают, что дело как раз во времени, когда почитается святой. Конец февраля — начало марта для русичей-земледельцев было крайне непростым временем перехода от затяжной зимы к весне. От этого периода ничего хорошего не ждали, и Касьян, что называется, «попал не в то время».

Легенды о Касьяне, мягко говоря, не отличаются теплотой. В одной из них говорится, что он был светлым ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу. Касьян раскаялся и получил мягкую кару — теперь приставленный ангел бьет отступника молотом по лбу три года подряд, а на четвертый дает передышку.

Другая легенда гласит о том, что святой Касьян и Николай Угодник встретили как-то мужика с телегой, который застрял в грязи. Касьян не рискнул пачкать ризу, а вот Николай не испугался грязной работы.

Перед Богом оба так и предстали — один в чистом, а второй — в грязи. Узнав причину, Бог покарал чистоплюя, оставив ему именины один раз в четыре года.

В связи такой репутацией от Касьянова дня не ждут ничего хорошего. А заодно и от целого года.