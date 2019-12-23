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Можно ли умереть от обычной простуды

24.12.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большинство людей знают, что грипп может убить: так называемый испанский грипп в 1918 году стал причиной смерти 50 миллионов человек  — это больше, чем было убито во время Первой мировой. Но как насчет обычной простуды? В вопросе для The Conversation разобрался профессор иммунологии Питер Барлоу из Эдинбургского университета.


Фото: pixabay.com

— Простуда — это совокупность симптомов: кашель, чихание, насморк, усталость и, возможно, жар, — а не определенная болезнь. Несмотря на то, что он во многом похож на грипп на начальной стадии, это совершенно другая инфекция.

Риновирус вызывает около половины всех простудных заболеваний, но другие вирусы могут вызывать один или несколько их симптомов (это аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа и т.д.).

Как правило, простуда проходит без лечения в течение нескольких дней. Из-за легкости этого заболевания многие не обращаются к врачу. Однако осложнения от простуды могут привести к серьезным заболеваниям и даже к смерти, особенно у людей со слабой иммунной системой.

Например, исследования показали, что пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, могут иметь более высокую вероятность развития серьезной респираторной инфекции. Хотя риновирус не считается основной причиной ее развития, другие (связанные с симптомами простуды) вирусы вполне могут выступить в этой роли.

Существует точно больше одного способа серьезно заболеть после заражения респираторным вирусом. Некоторые вирусы, такие как аденовирус, могут вызывать симптомы во всем организме, включая желудочно-кишечный тракт, мочевыводящие пути и печень. Другие вирусы могут вызывать сильное воспаление легких или привести к особенно серьезным заболеваниям, таким как бактериальная пневмония.

Вирус-индуцированная бактериальная инфекция — причина, по которой вирус простуды или гриппа может привести к смерти. Точные механизмы того, как бактериальные инфекции могут быть вызваны вирусной инфекцией, все еще исследуются.

Для кого риск выше

Более серьезными симптомы простуды могут быть у маленьких детей и пожилых людей. Курильщики (в том числе пассивные) также в группе риска — у них больше шансов подхватить простуду с тяжелыми симптомами. Также сильнее могут пострадать от вирусов простуды люди с уже имеющимся заболеванием легких (астма, муковисцидоз, ХОБЛ и т.д.).

Один из лучших способов избежать простуды очень простой — тщательно мыть руки. Это может предотвратить распространение также многих других инфекций.

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Простуда - это совокупность симптомов: кашель, чихание, насморк, усталость и, возможно, жар, - а не определенная болезнь.
 
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