Как выбрать капсулы для кофемашины, даже если вы не разбираетесь в технике

Источник материала: Tut.by



Любители кофе пользуются разными видами механизмов для приготовления кофе. Рожковые, гейзерные, капельные… Сегодня команда TAM.BY расскажет о капсульных устройствах и поможет выбрать виды капсул для кофемашины или кофеварки.

Содержание:

Капсула — что это такое





Капсула для кофемашины — это один или несколько сортов кофе в одной оболочке с крышкой. Обжаренный кофе прессуется в специальный брикет и герметично упаковывается, что позволяет ему сохранять аромат и вкус на протяжении нескольких лет.

Капсульное приготовление напитка — быстрая и разумная альтернатива растворимому кофе, туркам и классическим кофеваркам. Чтобы сварить порцию, необходимо вставить капсулу в отсек кофемашины. Далее механизм прокалывает фильтр и подает под давлением горячую воду.

Обратите внимание: большинство фильтров хватает на приготовление только одной чашки, независимо от крепости и объема порошка. Продаются и многоразовые капсулы, но их стоимость велика.

Емкости для кофе изготавливают из безвредного сырья, которое не вступает в реакцию с порошком. Также они не вредят окружающей среде и могут вторично перерабатываться.

Приобрести кофейные капсулы несложно — в городах они продаются как в обычных маркетах, так и кофейных магазинах. Также продукт можно заказать в интернет-магазинах с доставкой и неплохими скидками.

Какими бывают капсулы





Виды капсул для кофемашины делятся на разные виды в зависимости от бренда, возможности повторного использования, сорта кофе и оболочки капсулы. Так, оболочки бывают следующих видов.

Из алюминиевой фольги. Капсулы из фольги используют большинство производителей, поскольку это самая дешевая технология хранения порошка.

Полимерные, пластиковые. Состоят из пищевого экологически безопасного пластика. Не имеют характерного запаха и не являются абсорбентами — не поглощают запахи кофе.

Комбинированные. Изготавливаются из алюминиевой фольги, полимерных материалов и целлюлозы одновременно.

Нержавеющая сталь и силикон. Материалы, предназначенные для многоразового изготовления кофе. Стоимость капсулы высокая и потому используется редко.

Существуют капсулы-диски, напиток из которых готовится без давления воды. На каждом диске размещен штрих-код, который машина считывает и готовит напиток с необходимым количеством воды и времени. Соответственно, капсулы не содержат спрессованного порошка. Однако для таких дисков требуется специальная кофемашина.

Также капсулы отличаются вкусовым разнообразием и крепостью напитка. Вы можете приобрести капсулы с ароматами ванили, карамели, мокко, фруктовых ноток и т.д.

Как выбрать капсулы для кофемашины и приготовить вкусный напиток





Убедитесь в совместимости. Не все виды капсул совместимы с разными механизмами кофемашин. Для уточнения сочетаемости предварительно читайте инструкцию к аппарату или советуйтесь с продавцом.

Не экономьте на многоразовых капсулах от неизвестных производителей. Используя бюджетные китайские аналоги, вы ведете кофемашину к неизбежной поломке. Часто ломаются те механизмы, в которых использовали неоригинальные капсулы.

Используйте предсмачивание. Большинство производителей кофемашин обладают функцией предварительного смачивания таблетки. Это позволяет раскрыть аромат кофе прежде, чем подается горячая вода. Если в вашей машине этой функции нет, включите подачу воды вручную. После первых капель выждите паузу в несколько секунд и снова откройте воду.

Используйте капсулы с фольгой, если хотите плотную пенку. Можете, конечно, очистить стаканчик от предыдущего использования и наклеить на него новую фольгу вручную, но покупные капсулы продаются уже с нужной толщиной фольги.

Покупайте пустые капсулы и кофе отдельно, если кофе кажется водянистым. Это вариант подойдет тем ценителям, которые привыкли к густой консистенции напитка. При этом кофе желательно молоть перед включением машины — для насыщенности вкуса.

Теперь зная, какие виды капсул для кофемашины бывают и как их выбрать, вы сможете уверенно запастись товаром без посторонней помощи. Заходите в каталог TAM.BY, чтобы найти кафе в Минске , где приготовят вкусный кофе, — и наслаждайтесь ароматом и великолепным вкусом напитка.