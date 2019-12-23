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Как выбрать капсулы для кофемашины, даже если вы не разбираетесь в технике
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Капсула — что это такое
Капсула для кофемашины — это один или несколько сортов кофе в одной оболочке с крышкой. Обжаренный кофе прессуется в специальный брикет и герметично упаковывается, что позволяет ему сохранять аромат и вкус на протяжении нескольких лет.
Капсульное приготовление напитка — быстрая и разумная альтернатива растворимому кофе, туркам и классическим кофеваркам. Чтобы сварить порцию, необходимо вставить капсулу в отсек кофемашины. Далее механизм прокалывает фильтр и подает под давлением горячую воду.
Обратите внимание: большинство фильтров хватает на приготовление только одной чашки, независимо от крепости и объема порошка. Продаются и многоразовые капсулы, но их стоимость велика.
Емкости для кофе изготавливают из безвредного сырья, которое не вступает в реакцию с порошком. Также они не вредят окружающей среде и могут вторично перерабатываться.
Приобрести кофейные капсулы несложно — в городах они продаются как в обычных маркетах, так и кофейных магазинах. Также продукт можно заказать в интернет-магазинах с доставкой и неплохими скидками.
Какими бывают капсулы
Виды капсул для кофемашины делятся на разные виды в зависимости от бренда, возможности повторного использования, сорта кофе и оболочки капсулы. Так, оболочки бывают следующих видов.
Существуют капсулы-диски, напиток из которых готовится без давления воды. На каждом диске размещен штрих-код, который машина считывает и готовит напиток с необходимым количеством воды и времени. Соответственно, капсулы не содержат спрессованного порошка. Однако для таких дисков требуется специальная кофемашина.
Также капсулы отличаются вкусовым разнообразием и крепостью напитка. Вы можете приобрести капсулы с ароматами ванили, карамели, мокко, фруктовых ноток и т.д.
Как выбрать капсулы для кофемашины и приготовить вкусный напиток
Теперь зная, какие виды капсул для кофемашины бывают и как их выбрать, вы сможете уверенно запастись товаром без посторонней помощи. Заходите в каталог TAM.BY, чтобы найти
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