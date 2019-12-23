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В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 декабря в Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей восточных видов единоборств за вклад в развитие физической культуры и спорта, успешное выступление на международных спортивных соревнованиях: в числе награжденных представители таиландского бокса, кикбоксинга, ушу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спортсменам и тренерам были вручены почетные грамоты, также объявлены благодарности Министерства спорта и туризма. Особенное внимание было уделено тайбоксерам.
На домашнем чемпионате Европы, который прошел в ноябре во Дворце спорта, наши спортсмены заняли второе общекомандное место. В активе тайцев – 20 медалей разного достоинства. Наша страна – единственная в мире, кто принимал у себя чемпионат мира и Европы.
Даниил Ермоленко, бронзовый призёр чемпионат мира, победитель чемпионата Европы по муай-тай:
Юрий Булат, тренер-преподаватель ГУ «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»:
В ходе встречи Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса также отблагодарила министра спорта и туризма – Сергея Ковальчука – презентовав ему часы чемпионата Европы и сувенирные перчатки.
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Новости Беларуси. 24 декабря в Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей восточных видов единоборств за вклад в развитие физической...
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