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В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств

24.12.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 декабря в Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей восточных видов единоборств за вклад в развитие физической культуры и спорта, успешное выступление на международных спортивных соревнованиях: в числе награжденных представители таиландского бокса, кикбоксинга, ушу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств

В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств

Спортсменам и тренерам были вручены почетные грамоты, также объявлены благодарности Министерства спорта и туризма. Особенное внимание было уделено тайбоксерам.

В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств

На домашнем чемпионате Европы, который прошел в ноябре во Дворце спорта, наши спортсмены заняли второе общекомандное место. В активе тайцев – 20 медалей разного достоинства. Наша страна – единственная в мире, кто принимал у себя чемпионат мира и Европы.

В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств

Даниил Ермоленко, бронзовый призёр чемпионат мира, победитель чемпионата Европы по муай-тай:
Первый полноценный год во взрослом и такие результаты, я очень рад. После чемпионата мира, после бронзы я был максимально готов на золотую медаль. Каждый бой был очень сложным. Наверное, первые мои такие сложные противостояния, но радости было очень много после золотой медали.

В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств

Юрий Булат, тренер-преподаватель ГУ «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»:
Медалей много, у команды много. Для моих конкретно воспитанников не хватило немножко везения. Спорт это в какой-то степени и субъективные решения судей, арбитров. Понятно, ребята молодцы. Можно отметить и Женьку Лашевского, и Никиту Шостак. Ребята большущие молодцы, также привезли медали с чемпионатом мира и Европы. Но где-то чуть-чуть, мне кажется, не хватило везения.

В Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей видов восточных единоборств

В ходе встречи Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса также отблагодарила министра спорта и туризма – Сергея Ковальчука – презентовав ему часы чемпионата Европы и сувенирные перчатки.

Люди в материале: Юрий Булат, Даниил Ермоленко
 
 
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Новости Беларуси. 24 декабря в Министерстве спорта и туризма состоялось чествование представителей восточных видов единоборств за вклад в развитие физической...
 
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