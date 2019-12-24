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19-летний парень получил приговор за нападение на ЛГБТ-компанию

25.12.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 декабря суд вынес приговор молодому человеку, который в августе избил компанию геев.



19-летний Иван Гуляй получил 1,5 года ограничение свободы без направления в учреждение открытого типа (так называемая домашняя химия), сообщает «Радыё Свабода». Также он должен выплатить 5400 рублей потерпевшему Николаю Купричу.

Инцидент произошел на улице Октябрьской ночью 25 августа. Обвиняемый вместе с другом выпили бутылку водки на двоих. Обвиняемый сначала избил двух ЛГБТ-парней, а потом заступившегося за них Куприча. Куприч получил ЧМТ и перелом носа.

«Сидели за столиком, и я увидел двух парней, которые обнимались и целовались. Я подошел уточнить, геи ли они. Спросил, но ответа не получил. Мне предложили пройти с ними в гей-клуб. Я толкнул одного из них», – рассказал обвиняемый. – «Мне не понравилась его предложение пройти в гей-клуб», – объяснил он.

Гуляй добавил, что не помнит, почему он ударил Куприча в лицо. «Он попробовал начать со мной диалог, но я нанес ему удар кулаком в лицо. Почему, не помню», – сказал он.

Молодого человека признали виновным в злостном хулиганстве. Обвинение просило признать отягощающим фактором ненависть к ЛГБТ-сообществу.

Иван Гуляй и потерпевшие сказали, что не будут обжаловать приговор.
 
 
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24 декабря суд вынес приговор молодому человеку, который в августе избил компанию геев.
 
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