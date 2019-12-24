ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые заявляют: Вселенная имеет границы

25.12.2019 10:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ученые Балтийского федерального центра имени Иммануила Канта в Калининграде (Россия) пришли к выводу, что Вселенная имеет границы и не имеет темной энергии.



Как передает "Лента.ру", об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи предложили теорию, согласно которой темная энергия представляет собой аналогию эффекта Казимира, действующего на "стенки" Вселенной. Эффект Казимира представляет собой взаимное притяжение двух незаряженных тел (например, пластинок), размещенных на близком расстоянии. Это происходит под действием квантовых флуктуаций в вакууме, когда спонтанно рождаются виртуальные частицы, например, фотоны. При этом давление, оказываемое виртуальными фотонами изнутри на две поверхности, меньше, чем снаружи.

По мнению физиков, примерно то же самое происходит в космосе, только оно приводит к отталкиванию, которое ускоряет расширение Вселенной. Таким образом, не существует темной энергии, а расширение возникает из-за наличия границ, на которые производится давление виртуальных частиц.

Теория ученых основана на моделях Рэндалл-Сундрума, в которых рассматривается пятимерное антидеситтеровское пространство (АДС), обладающее отрицательной кривизной. АДС является противоположностью пространства де Ситтера, описывающее свойства обычной Вселенной, обладающей положительной кривизной. 
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Балтийского федерального центра имени Иммануила Канта в Калининграде (Россия) пришли к выводу, что Вселенная имеет границы и не имеет темной энергии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внутренняя чистота, горсть житейской мудрости и щепотка опыта — вот основные ингредиенты для рождественского каравая, считает Ян Адольфович Полубенко из Радуни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика