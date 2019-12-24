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Белорусская таможня в 2019 году пополнила бюджет на Br8,8 млрд

25.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская таможня перевыполнила прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части бюджета, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Белорусская таможня в 2019 году пополнила бюджет на Br8,8 млрд

По данным на 24 декабря, сумма платежей, контролируемых ГТК, составила Br8,8 млрд ($4,2 млрд в эквиваленте).

"Доведенные Государственному таможенному комитету прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части республиканского бюджета уже выполнены на 101,7%", - уточнили в ведомстве.

 
 
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  Белорусская таможня перевыполнила прогнозные показатели на 2019 год по наполнению доходной части бюджета, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. ...
 
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