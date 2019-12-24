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«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством
Источник материала: СТВ
Главную католическую мессу отслужил в Ватикане папа Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На праздничной службе в соборе Святого Петра собрались тысячи верующих.
Под пение хора, исполнявшего классический гимн «Первое Рождество», Франциск спустился по центральному нефу храма и открыл статую новорожденного Христа, лежащего в яслях у подножия алтаря. По словам понтифика, рождение Иисуса было напоминанием о безусловной любви Бога к каждому, «даже к худшим из нас».
Папа Римский Франциск:
Тысячи паломников собрались накануне и в Вифлееме, где, согласно Евангелию, родился Иисус. В 2019 году число верующих, приехавших в город, оказалось самым большим за полтора десятка лет. Центром торжеств здесь стала базилика рождества Христова. Эта церковь наряду с храмом Гроба Господня в Иерусалиме – одна из главных христианских святынь.
Стоит отметить, в 2019 году приехавшие в Вифлеем верующие смогут увидеть фрагмент яслей Христовых – реликвии с дощечками, которая почти 1400 лет хранилась в Риме.
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Главную католическую мессу отслужил в Ватикане папа Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На праздничной службе в соборе Святого Петра собрались...
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