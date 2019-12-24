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«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

25.12.2019 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главную католическую мессу отслужил в Ватикане папа Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На праздничной службе в соборе Святого Петра собрались тысячи верующих.

Празднование длится 8 дней. Католики Беларуси отмечают Рождество Христово

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

Под пение хора, исполнявшего классический гимн «Первое Рождество», Франциск спустился по центральному нефу храма и открыл статую новорожденного Христа, лежащего в яслях у подножия алтаря. По словам понтифика, рождение Иисуса было напоминанием о безусловной любви Бога к каждому, «даже к худшим из нас».

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

Папа Римский Франциск:
Рождество напоминает нам, что Бог продолжает любить нас всех. Мне, вам, каждому человеку, он говорит сегодня: «Я люблю вас и я всегда буду любить, потому что вы прекрасны в моих глазах». Бог любит вас не потому, что вы думаете и поступаете правильно. Возможно, вы ошибались в своих представлениях или, возможно, совсем все испортили, но Господь продолжает любить вас.

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

Тысячи паломников собрались накануне и в Вифлееме, где, согласно Евангелию, родился Иисус. В 2019 году число верующих, приехавших в город, оказалось самым большим за полтора десятка лет. Центром торжеств здесь стала базилика рождества Христова. Эта церковь наряду с храмом Гроба Господня в Иерусалиме – одна из главных христианских святынь.

Стоит отметить, в 2019 году приехавшие в Вифлеем верующие смогут увидеть фрагмент яслей Христовых – реликвии с дощечками, которая почти 1400 лет хранилась в Риме.

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

«Господь продолжает любить вас». Папа Римский Франциск поздравил католиков мира с Рождеством

Люди в материале: Папа Римский Франциск
 
 
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Главную католическую мессу отслужил в Ватикане папа Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На праздничной службе в соборе Святого Петра собрались...
 
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