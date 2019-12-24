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В Минске появился сквер Погулянка и Еврейский мемориальный парк

25.12.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такое решение приняли депутаты Мингорсовета.

В Центральном районе проезд от Долгиновского тракта до РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии теперь будет улицей Лепельской, а  во Фрунзенском районе зеленая зона на ул. Матусевича получила название «Погулянка». Так назывались хутор и деревня, которые находились здесь в первой половине ХХ века. 
 
Кроме того, на улице Якубовского, где установлен бюст дважды Героя Советского Союза Ивана Якубовского, — одноименный сквер, — пишут «Минск-Новости».
 
Также решено в Московском районе парк на ул. Клары Цеткин назвать Еврейским мемориальным парком. На его территории в конце ХIX — ХХ вв. размещалось еврейское кладбище. В годы Великой Отечественной войны это было одно из мест массового уничтожения населения, в том числе узников Минского гетто.
 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение приняли депутаты Мингорсовета.
 
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