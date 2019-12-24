Эрдоган: В Ливии находятся 2 тыс. наемников российской ЧВК Вагнер

Как сообщает Анадолу, заявление турецкого лидера прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.





«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК Вагнер? Что они там делают?», — сказал Эрдоган.





Он выразил обеспокоенность ситуацией в Ливии и прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в страну.





«Турция еще никогда не была „незваным гостем“. Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос», — сказал Эрдоган.





Эдроган напомнил, что Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара.





Ранее СМИ сообщали, что боевики ЧВК Вагнер оказывают поддержку силам Хафтара. Кроме того, сам Эрдоган ранее в декабре делал аналогичные заявления. При этом турецкий президент подчеркивал, что Анкара не будет закрывать глаза на присутствие наемников из РФ в Ливии.





В Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.





12 декабря Хафтар приказал начать «решающую битву» для захвата Триполи.