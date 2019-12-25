«Пакетные туры беру только для отдыха с детьми». Ресторатор - о балансе жизни и работы

Источник материала: Tut.by

Люди, которые развивают собственный бизнес, часто активно включаются в процесс и работают без выходных. Как в таких условиях восстанавливать силы? Как вести бизнес вперед и при этом получать удовольствие? Вместе с FUN Platinum мы узнали об этом у Дениса Докина, владельца четырех успешных столичных заведений — «Чайный пьяница», Coctail Bar Duck, Clever Irish Pub и Siem Sam.





Денису Докину 35 лет. Родился в Новосибирске. Закончил Новосибирский государственный университет по специальности «Управление предприятием». Переехал в Минск по работе в 2008 году: строили сеть платежных терминалов с одним из банков. В 2012 году открыл первый бар.

Известный минский ресторатор уверен, что правильнее оценивать яркость жизни не числом прожитых лет, а количеством сменяемых друг друга картинок, которые останутся в памяти. Азарт и жажда впечатлений есть во всех частях его жизни: на работе и дома, в увлечениях и на отдыхе. Например, однажды Денис временно сменил директорское кресло на барную стойку. Недавно он поспорил с командой своего заведения, что сможет на один день заменить бармена.

— Это был интереснейший опыт! Получилась настоящая перезагрузка, по-другому взглянул на некоторые просьбы, которые не казались вопросами первой необходимости. По-другому прочувствовал внутренние вопросы команды, понял, что их просьбы по делу, пусть они и кажутся мелочами с другой стороны барной стойки. После этого мы сделали бар эргономичнее. Возможно, и впредь буду раз в полгода-год выходить на смену, чтобы периодически менять фокус.

Обычный день Дениса начинается всегда около девяти утра с поездки в бассейн или с рабочей встречи в одном из заведений в центре. Рабочий день длится до восьми вечера. Бизнесмен в основном занимается стратегическими вопросами развития сети. Он очень благодарен команде: ребята готовы принимать решения сами, не включая его в обсуждения. В ресторанном деле нет выходных, если возникает проблема — ее решают в любой день недели. Близкие Дениса уже привыкли к такому графику.

Чтобы по-новому смотреть на привычные вещи, Денис Докин стремится как можно чаще выезжать в другие города и страны.

— Пакетные туры беру только если едем на отдых с детьми. С друзьями же мы самостоятельно покупаем билеты, составляем маршрут так, чтобы охватить несколько городов, потом на арендованных машинах путешествуем по стране. Летом летали на Мальорку: забронировали маленькие бутиковые отели вдали от популярных курортов и каждые два дня переезжали на новое место. Получилось, будто я побывал в шести путешествиях вместо одного: шесть раз просыпался в новом номере, спускался к новому завтраку и смотрел на закат в новом месте. Эта фишка доставляет больше удовольствия от поездок.



Фото из личного архива Дениса Докина

При этом у Дениса нет цели пересмотреть уйму туристических городов, чтобы поставить для себя галочку, мол, очередную архитектурную достопримечательность посетил. Ему важнее атмосфера того или иного места. Этой весной ресторатор ездил с приятелями по Австрии, и уговорил их по пути свернуть в Инсбрук.

— В нем есть удивительная площадь: в ясную погоду ее заполняют солнечные зайчики, которые отражаются от городских крыш, сложенных из маленьких чешуек золота. При удобном случае обязательно заглядываю в хорватский Сплит. В нем есть мощное по энергетике место — площадь в виде амфитеатра. На ней нет ресторанов в привычном понимании. Как только ты пристраиваешься на одну из ступенек, к тебе подходит официант, приносит маленький столик и подушечку, чтобы было удобнее сидеть. Тут даже не задумываешься о меню, а полагаешься на официанта, что пообещал тебе вина и еды. В этом кроется какая-то правильная простота.





Денис Докин посетил уже около 40 стран и с удовольствием возвращается в понравившиеся места.

— В студенчестве очень много путешествовал по Европе. В какой-то момент понял, что все храмы и дворцы начинают в моей голове перемешиваться в одну большую кучу. И когда друзья-архитекторы пошли рассматривать очередные коринфские колонны, чем-то особенным отличавшиеся от других таких же, я остался любоваться видом из кафе на площади. Оказалось, что это куда приятнее. В конце концов, архитектура многих европейских городов достаточно схожа. Так зачем лезть из кожи вон, чтобы побывать везде, если можно с удовольствием возвращаться в любимые места?



Денис с женой в Венеции. Фото из личного архива.

Некоторые страны Денис приберегает до момента, пока не появится хороший проводник из местных, который сможет изнутри показать все особенности края.

— Жду, когда все звезды сойдутся, чтобы открыть для себя Грузию. Надеюсь в следующем году попасть с друзьями в Ливан. Один наш друг готов показать страну, когда там кончатся волнения, так что ждем его отмашки. Конечно, можно поехать самостоятельно, но велик шанс пропустить самое уникальное. К примеру, зайти в ресторан с невкусной едой вместо того, чтобы пройти лишние 50 метров и попробовать то, чем славится город.

«В аду существует отдельный котел для тех, кто приехал в новую страну, но идет есть в сетевой фастфуд»

Бывая в Италии, ресторатор старается заказывать только итальянские вина, ведь французские логичнее пробовать во Франции, а испанские — в Испании.

— Мне кажется, в аду существует отдельный маленький котел для тех, кто приехал в отпуск в новую страну, но идет есть в сетевой фастфуд. Да, не каждая кухня мне по душе. Например, блюда в Средней Азии для меня слишком тяжелые: в них чрезмерно много мяса, жареного и жирного. Но находясь там, я всегда заказывал национальное меню. Для меня гастрономия и напитки — часть погружения в страну, ее культуру, манеру потребления.





Правда, когда приходит время угостить зарубежных гостей белорусскими блюдами, Денис разводит руками — в Минске их чаще всего некуда вести. По его наблюдениям, белорусы искренне не воспринимают национальную кухню вне дома.

— Качественные заведения с белорусским меню все еще прогорают, хотя сама по себе белорусская кухня замечательная, в ней масса интересных блюд. Чтобы ситуация поменялась, должно измениться сознание людей. Посмотрите, в России с начала 90-х годов самыми популярными ресторанами остаются итальянские и российские. В Украине просто культ национальной еды, причем в разных ценовых сегментах. Что в дорогом заведении, что в сетевухе вроде «Пузата хата» всегда много людей. Может, наше общество еще не успело насытиться разными вкусами? Нужно попробовать все и вернуться к истокам с пониманием, каким может быть мир.

Мне не нравится, когда любое серьезное произведение переводят в формат «Аншлага»

Денис Докин на любое предложение друзей всегда говорит «да». Он готов первым освоить флайборд, погрузиться с аквалангом у берегов Бали или взмыть на дельтаплане между непальскими горами-восьмитысячниками. Правда, желания повторить эксперимент обычно не возникает.

— Я готов пробовать новое, но меня редко что-то цепляет так, как плавание. Стараюсь заглядывать в бассейн минимум два раза в неделю. За полчаса активного плавания мышление упорядочивается, мысли структурируются. Часто я нахожу ответы на многие вопросы, которые до этого весь день меня беспокоили. Поэтому к плаванию я готов возвращаться бесконечно.

Еще одним увлечением Дениса остается сноуборд, без которого последние 20 лет он не представляет зимний отдых. В юности Денис травмировал колено, поэтому перед спуском с горы надевает на больную ногу специальный фиксатор с металлическими пластинами. Но такие условности — ничто по сравнению с адреналином, испытываемым во время спуска.





Во время последнего отпуска с детьми ресторатор перечитал своего любимого Довлатова.

— Раньше мне было очень важно держать в руках бумажный экземпляр. В юности мог брать с собой на море две-три книги. С появлением детей личный багаж существенно сократился, после упаковки их вещей дай бог запихнуть в чемодан хотя бы зарядку от телефона. Пришлось перейти на электронный формат. Убедился, что на впечатление от прочитанного это не влияет, зато под рукой всегда неограниченный выбор произведений — стоит только открыть смартфон.

В Минске ресторатор может заглянуть с друзьями на концерт или сходить на спектакль.

— Мне не нравится, когда любое серьезное произведение переводят в формат «Аншлага». Я походил по минским театрам и остановился на Театре имени Максима Горького. Два года я отправлялся туда практически каждые выходные, так что могу сказать, что посмотрел весь репертуар. Сейчас выбираюсь в театр реже, но если слышу о чем-то знаковом, то не пропущу. Например, когда привозили в Минск постановку по книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд», то сразу же купил билеты. Я пойду на спектакль, если мне его порекомендует кто-то из близких людей или человек, мнение которого мне важно.

«Наша общая семейная миссия — привезти тарелочки для бабушкиной коллекции из всех стран мира»

Несмотря на активный ритм жизни, Денис Докин всегда находит время на семью. Из Новосибирска к нему часто прилетает дочка Доминика. Практически все минувшее лето она провела в Минске.

— Как нормальный отец, дочку балую. Обошли вместе с ней развлекательные центры, аквапарки, кинотеатры. Нередко брал с собой и на деловые встречи и рабочие собрания. За все время только один человек негативно к этому отнесся.



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Родственники Дениса живут в разных странах, но время от времени собираются за общим столом у бабушки и дедушки в Новосибирске. Каждый привозит сувенирные тарелочки из тех стран, что успел посетить за время, прошедшее с предыдущей семейной встречи.

— Дедушка достает дрель и делает новые крепления для очередного пополнения коллекции. На стене уже собралось полторы сотни экземпляров. Наша общая семейная миссия — посетить все страны мира и привезти из них тарелочки для бабушкиной коллекции.



Денис с женой и дочками. Фото из личного архива героя.

В Беларуси Денис меняет съемные квартиры так же, как номера отелей в путешествиях. На вопрос, почему за годы жизни в Минске не захотелось обзавестись собственным домом, уроженец Новосибирска пожимает плечами: а зачем?

— У меня постоянно новые требования к жилью. Холостяку нужны одни условия, семейному человеку другие. С появлением детей опять все меняется, причем, со взрослением ребенка добавляются другие критерии. Поэтому мне всегда было удобно раз в год-полтора выбирать квартиру.

В прошлом году Денис перестал ходить в завидных холостяках. У его жены тоже есть дочь от первого брака, все вместе они стали чаще путешествовать по Беларуси. Летом рванули в санаторий под Гродно.

— Даже не ожидал, что так понравится! Сосновый бор, прогулки вдоль речки, санаторная еда на пару напомнили мне поездки в детстве вместе с бабушкой и дедушкой. А еще побывал за это лето в Мирском и Несвижском замках, в панском маентке «Сула» и десятке загородных усадеб. Прочувствовал главный плюс отечественного отдыха: можно быстро сменить обстановку, когда в запасе у тебя всего пару дней.

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