«Хорошая финансовая подушка». Какую прибавку получают те, кому наниматель копит на вторую пенсию

Источник материала: Tut.by

Финансовые возможности государства по выплате пенсий с каждым годом становятся все скромнее. Повышение пенсионного возраста, если и панацея, то временная, потому что рождаемость продолжает падать, а миграция расти . Решением проблемы может стать увеличение взносов в ФСЗН для работающих, снижение выплат пенсионерам или включение в пенсию накопительного элемента, как в некоторых европейских странах. И если первым двум вариантам люди точно не обрадуются, то третий для некоторых может быть приемлем. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью своего работодателя. Некоторые компании уже позаботились о будущем своих сотрудников и застраховали им дополнительную пенсию.

FINANCE.TUT.BY вместе с «ПриорЛайф» узнали, почему предприятия приняли такое решение и на какую прибавку к пенсии могут рассчитывать их сотрудники.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Основные клиенты — нефтехимики и строители»

Во многих развитых странах, где действует накопительная или распределительно-накопительная пенсионная система, самостоятельное отчисление взносов на пенсию — обязательное условие. Потому что от того, сколько человек сам или наниматель для него сделает отчислений в специальный фонд, во многом зависит, на какую сумму придется жить на заслуженном отдыхе. И каждый может повлиять на размер своей пенсии.

В Беларуси же солидарная пенсионная система. Это значит, что работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию. Ее большой плюс в том, что государство может всем пенсионерам обеспечить определенный уровень выплат (пусть порой и не самый высокий), даже тем, у кого не хватает стажа. Минус — слабая дифференциация пенсий.

Однако в сложившейся ситуации, когда количество работающих сокращается, а число пенсионеров растет, очевидно, что держать пенсии на необходимом уровне, а тем более повышать будет все сложнее. Выходом из положения мог бы стать постепенный переход на распределительно-накопительную систему и у нас. Но некоторые предприятия добровольно застраховали дополнительные пенсии своих работников.

Сегодня на рынке добровольного страхования дополнительной пенсии работают всего две компании. Одна государственная — «Стравита». Это дочернее предприятие страховой компании «Белгосстрах». Вторая — «Приорлайф» — «дочка» Приорбанка.

Суть такого страхования в том, что работодатель уплачивает в страховую компанию взносы в течение определенного времени. Накопленные деньги работают, приносят инвестиционный доход, сумма на счете потихоньку растет. Когда застрахованный достигает пенсионного возраста, он может получать прибавку к пенсии, которую ему платит государство.

Гендиректор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова отмечает, что сейчас этот вид страхования «оживился».

— В 2018 году с компаниями «Стравита» и «Приорлайф» было заключено 920 договоров с юрлицами на добровольное страхование дополнительной пенсии для работников различных компаний. Для сравнения, в 2017 году таких договоров было 590, а в 2016 — 730, — приводит цифры Мерзлякова.

Уменьшение количества договоров в 2017 году гендиректор ассоциации связывает с тем, что некоторые предприятия могли приостановить договоры на год по различным причинам. К примеру, в связи с финансовыми проблемами.

— Если посмотреть по количеству застрахованных работников на предприятиях, то в 2016 году их было — 162,9 тысячи, в 2017 — 127,8, а в 2018 — 162,8. С 2017 по 2018-й — прирост 27,4%, — продолжает Ирина Мерзлякова. — Сегодня основные клиенты страховщиков — это предприятия нефтехимической отрасли, крупные строительные организации, представители малого и среднего бизнеса.

«Компании стали охотнее страховать своих работников, а все потому, что улучшились условия для этого»

Ирина Мерзлякова отмечает, что компании стали охотнее страховать своих работников. Во многом из-за того, что улучшились условия для такого вида страхования.

Для предприятий, которые застраховали своих сотрудников, предусмотрены некоторые преференции. К примеру, льготное налогообложение. Налоговым кодексом предусмотрено, что страховые взносы, если их сумма в год не больше 3398 рублей в год на одного работника, освобождаются от подоходного налога. Также на эту сумму не начисляются платежи в ФСЗН — 34%. Взносы по таким программам страхования не увеличивают расходы организаций на оплату труда, потому что не включаются в фонд оплаты труда.

Кроме того, наниматели могут относить суммы, которые уплачивают на страхование пенсии, в затраты по производству и продаже продукции или услуг.

— Важный момент, с 1 сентября это правило стало действовать и для тех, кто оформил страхование у частного страховщика. Раньше предприятия, если страховались у государственного, могли относить взносы на себестоимость, а если у частного — нет, они платили за счет прибыли. Теперь этот вопрос уравняли. Понятно, что частная страховая компания все равно не может страховать госпредприятия, потому что есть единая норма, что госпредприятия не могут пользоваться услугами частных страховщиков. Но все равно это большой плюс, — отметила Ирина Мерзлякова.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Белорусские предприятия, которые уже не первый год делают отчисления в страховой фонд на дополнительную пенсию своих работников, говорят, что видят в этом только плюсы. Страховщики не определяют минимальный порог суммы, которая должна вноситься на счет каждого работника, то есть они сами могут определить, сколько платить, исходя из своих финансовых возможностей. Срок страхования предприятия тоже могут определить сами, главное, чтобы он был не меньше трех лет.

«То, что мы каждый месяц делаем отчисления, никак не сказывается на зарплатах людей»

На предприятии «Минскэнерго» страхует своим работникам дополнительную пенсию с 2004 года.

— Сейчас у нас застраховано 9187 человек. Добровольное страхование дополнительной пенсии у нас предусмотрено коллективным договором, поэтому согласие работника на него не требуется, — рассказывают в Минскэнерго. — У нас страховые взносы по договору добровольного страхования дополнительной пенсии включаются в расходы из прибыли предприятия, учитываемые при налогообложении. То, что мы каждый месяц делаем отчисления, никак не сказывается на зарплатах людей.

На предприятии говорят, что сумму взносов они каждый год пересматривают. Все зависит от финансового положения. Для каждого работника взнос одинаковый, независимо от того, в какой должности он работает или какую зарплату получает.

— Многие работники уже получили выплаты. Кстати, для того чтобы получить дополнительную пенсию, человек должен быть застрахован минимум три года, — поясняют в Минскэнерго. — При выходе на пенсию он имеет право на получение страхового обеспечения. Как его получать, человек может выбрать сам: все единовременно, двумя частями на протяжении года (раз в полгода) или равными долями каждый месяц в течение пяти лет. Но большинство все-таки хочет получить единовременно.

Предприятие подсчитало, что работники, которые были застрахованы с начала действия договора страхования, то есть с марта 2004 года, при выходе на пенсию в ноябре 2019-го получили около трех тысяч рублей. Если эту сумму разделить на 5 лет, то каждый месяц дополнительно можно получать примерно 50 рублей.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Бывает, что сотрудник увольняется с предприятия до выхода на пенсию. Тогда перечисление страховых взносов прекращается. Но все перечисленное ранее остается на лицевом счете работника в страховой компании.

— Он может продолжить пополнять его самостоятельно. Если предприятие, на которое он устроится работать, тоже застраховало своим работникам дополнительную пенсию, делать отчисления на счет может продолжить оно, — рассказывают в Минскэнерго. — Но даже если не делать взносы, работник сможет получить уже накопленные деньги при выходе на пенсию.

«Это хорошая финансовая подушка безопасности при выходе на пенсию»

Еще одно предприятие, которое позаботилось о дополнительной пенсии своим работникам, — «Полоцк-стекловолокно». В отличие от «Минсктеплосети», здесь страхуют сотрудников с определенного возраста.

— Мы начинаем страховать сотрудников-женщин с 45 лет, а мужчин — с 50 лет, — рассказали нам на предприятии. — Решили, что так будет удобно. Каждый месяц за каждого работника в страховую компанию перечисляются 2 базовые величины. Может, это и не очень много, но пока мы можем делать взносы такого размера. Мы перечисляем средства за женщин до 58 лет, а за мужчин — до 63, то есть 13 лет.

Когда человек выходит на пенсию, не на льготных основаниях — не в связи с работой во вредных условиях труда, а на общих — по достижении пенсионного возраста, он получает приличную сумму. Все выплачивается единовременно.

— Бывали случаи, что люди получали по 5−6 тысяч рублей. Это хорошая финансовая подушка безопасности при выходе на пенсию, — считают на предприятии. — Людям приходится привыкать к жизни на новые деньги, это совсем не те суммы, которые они получали, когда работали. А если у них есть какой-то глобальный проект, к примеру, строительство дома, или лечение нужно пройти? Так у них есть накопленная сумма, которой они могут распорядиться.

Если человек досрочно уволился, счет остается за ним, рассказывают на предприятии. Когда он достигнет пенсионного возраста, он сможет получить эти деньги.

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