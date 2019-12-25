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Скачал самоучитель по украинскому и учил, как произносятся фразы!»

26.12.2019 10:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Георгий Колдун прошел в суперфинал украинского «X-Фактора»

Скачал самоучитель по украинскому и учил, как произносятся фразы!»
21 декабря в «Х-Факторе» 10-го сезона осталось всего два исполнителя, в том числе белорус Георгий Колдун. За главный приз ему предстоит 28 декабря сразиться в суперфинале с Элиной Иващенко. Зрительское голосование уже открыто и будет идти всю неделю, но поучаствовать в Беларуси можно, только если скачать мобильное приложение Teleportal.

"Комсосмолка" обратилась к Георгию, чтобы узнать о его настроении перед решающим выпуском.

- В суперфинал мы прошли с Элиной Иващенко, которая невероятно круто поет в свои 17 лет. Так что будет интересно. Будет множество артистов - как очень известных, так и выбывшие раньше участники с самыми яркими своими номерами.

- Ты в финале впервые пел на украинском песню. Было сложно выучить текст?

- Мы посовещались с Олей Поляковой и решили, что пора спеть что-то на украинском. У них лежала песня «Досить», мне ее предложили, и мне композиция очень понравилась. Я скачал самоучитель по украинскому языку и выучил, как произносится каждая фраза. Потом приставал ко всем и спрашивал, как правильно произносить. В итоге по поводу моего неправильного произношения в интернете вообще ничего не пишут – ну хотя бы за это не критикуют! Хотя очень сложно было не сорваться на белорусское произношение, языки же похожи.

- Очень впечатлил ваш дуэт с Поляковой, когда вы пели Shallow - хит Леди Гаги и Бредли Купера из фильма «Звезда родилась».

- В «Х-Фактор» борются не только участники, но и наставники, а она в этом шоу впервые, поэтому ей победа тоже очень важна. Мне это помогает. Когда я чувствую, что эмоционально истощен, Ольга меня очень поддерживает своей энергией. У нее очень непростой график, но она приезжает на площадку, и мы репетируем.

Что касается самой песни Shallow - это удивительно, но она вообще прошла мимо меня! Я не смотрел фильм «Звезда родилась» и не слышал эту песню, к сожалению. Когда мы решили ее петь, я залез на YouTube и был в шоке от количества просмотров. Кстати, у Купера в оригинале вообще очень маленькая партия, и нам пришлось ее расширить, чтобы я тоже пел, а не просто смотрел, как поет Оля. Не было задачи скопировать песню «один-в-один».

- Вы подружились за это время?

- В существующих реалиях это сложно назвать дружбой. Там вся команда очень молодая, практически со всеми я перешел на ты. Но с Поляковой мы решили продолжать общаться на вы ради субординации. Мы специально оставили этот барьер, чтобы панибратство не асхолаживало. А уже после проекта, если сложится, перейдем на ты.


- Ты специально игнорировал концертные костюмы в первых выпусках и выходил на сцену в кэжуал?

- Там целая команда людей работает над тем, как должно быть. Каждый номер придумывается в связке с другими службами, костюмеры советуются с режиссерами и так далее. Ты должен быть единым целым с тем, что происходит на сцене. Так что все продумано, сшито и подогнано по фигуре. И большое спасибо, что не было ни короны, ни страз, мне оставили мужской интеллигентный образ. Единственный момент шоу - это оглашение результатов, когда мы можем выйти в своей одежде.

- Если ты выиграешь суперфинал, будет какой-то контракт с телеканалом СТБ?

- Не знаю. Я предпочитаю решать эти вопросы по мере поступления.
 
 
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Георгий Колдун прошел в суперфинал украинского «X-Фактора»
 
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