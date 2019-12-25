Беларуские айтишники получили прибавку к зарплате. Угадайте, что у всех остальных

Источник материала: KYKY

Dev.by заметил , что в ноябре 2019-го практически у всех в Беларуси упала зарплата, что следует из официальной статистики. Если сравнивать с октябрем, то разница выйдет примерно 50-380 рублей. Айтишников же это никак не коснулось: они получили прибавку, и за месяц их доходы выросли на 145 рублей, составив 4 247,2 рубля.

Ту зарплату, которую занятые в ИТ-сфере получили в ноябре, можно считать самой высокой в индустрии за последние семь месяцев. Больше в этом году айтишники получили только в марте и апреле.

В соревновании по росту средней зарплаты в ноябре ИТ-сектор – абсолютный лидер среди других отраслей. У второго места, которое досталось рыболовству и рыбоводству, рост зарплаты – 60 рублей. На третьем месте – специалисты, занятые в производстве продуктов питания, напитков и табака. К их зарплате прибавились 58 рублей.

Сравнивая с ноябрем прошлого года, выясняется, что средняя зарплата в ИТ увеличилась на 8,5%, или почти на 335 рублей. Здесь айтишники также вне конкуренции. На втором месте – специалисты, работающие в нефтепереработке (их зарплата выросла на 273,4 рубля), на третьем – работники занимающиеся вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (+266,1 рубля).

Фото обложки: @is_siigii.