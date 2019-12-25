ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуские айтишники получили прибавку к зарплате. Угадайте, что у всех остальных

26.12.2019 10:03 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Dev.by заметил, что в ноябре 2019-го практически у всех в Беларуси упала зарплата, что следует из официальной статистики. Если сравнивать с октябрем, то разница выйдет примерно 50-380 рублей. Айтишников же это никак не коснулось: они получили прибавку, и за месяц их доходы выросли на 145 рублей, составив 4 247,2 рубля.

Ту зарплату, которую занятые в ИТ-сфере получили в ноябре, можно считать самой высокой в индустрии за последние семь месяцев. Больше в этом году айтишники получили только в марте и апреле.

В соревновании по росту средней зарплаты в ноябре ИТ-сектор – абсолютный лидер среди других отраслей. У второго места, которое досталось рыболовству и рыбоводству, рост зарплаты – 60 рублей. На третьем месте – специалисты, занятые в производстве продуктов питания, напитков и табака. К их зарплате прибавились 58 рублей.

Сравнивая с ноябрем прошлого года, выясняется, что средняя зарплата в ИТ увеличилась на 8,5%, или почти на 335 рублей. Здесь айтишники также вне конкуренции. На втором месте – специалисты, работающие в нефтепереработке (их зарплата выросла на 273,4 рубля), на третьем – работники занимающиеся вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования (+266,1 рубля).

Фото обложки: @is_siigii.

Читайте по теме: «Даже соседи слышали, как сильно он хотел подчиняться». Типология секса с беларуским айтишником

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Dev.by заметил, что в ноябре 2019-го практически у всех в Беларуси упала зарплата, что следует из официальной статистики. Если сравнивать с октябрем, то разница выйдет...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хорошая финансовая подушка». Какую прибавку получают те, кому наниматель копит на вторую пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика