Тест: узнайте район Минска по кадру из российского сериала

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Районы Минска очень часто становятся площадками для съемок российских сериалов — в них белорусская столица в основном прикидывается современной или советской Москвой. Бывает забавно смотреть, как какие-нибудь следователи и преступники пробегают по хорошо знакомым нам местам, а через минуту уже оказываются в настоящей, а не киношной России. Специально для любителей таких «пасхалок» мы сделали тест по сериальному Минску. Попробуйте узнать все столичные локации со скриншотов!