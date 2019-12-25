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Тест: узнайте район Минска по кадру из российского сериала

26.12.2019 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Районы Минска очень часто становятся площадками для съемок российских сериалов — в них белорусская столица в основном прикидывается современной или советской Москвой. Бывает забавно смотреть, как какие-нибудь следователи и преступники пробегают по хорошо знакомым нам местам, а через минуту уже оказываются в настоящей, а не киношной России. Специально для любителей таких «пасхалок» мы сделали тест по сериальному Минску. Попробуйте узнать все столичные локации со скриншотов!

Устали от теста? Почитайте наши тексты:
«Тропинка — поражение проектировщика». Топ-5 проблем Минска от городского активиста
«На Немиге гулять не люблю — узнают». Студент из Минска набрал больше миллиона подписчиков в TikTok
 
Теги: Минск
 
 
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Районы Минска очень часто становятся площадками для съемок российских сериалов - в них белорусская столица в основном прикидывается современной или советской...
 
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