Что ждет рынок нефти в 2020 году

Источник материала: Ежедневник





Ситуация со сланцевой добычей в США может сильно повлиять на него.

Цены на нефть сильно колебались в 2019 году. Сначала баррель Brent подорожал с 55 долларов в январе до 75 долларов в апреле благодаря договоренности ОПЕК+ сократить добычу с начала года на 1,2 млн баррелей в сутки. Но в августе нефть снова стоила менее 60 долларов. В середине сентября цены резко подскочили из-за атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но уже через пару недель вернулись на прежний уровень из-за беспокойства инвесторов по поводу избытка предложения. В декабре стоимость нефти опять превысила 65 долларов за баррель – участники ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи, пишут vedomosti.ru .

Сланцевая добыча

Важнейшим из факторов, которые определят динамику нефтяного рынка в 2020 году, может стать ситуация с разработкой сланцевых месторождений в США. За последнее десятилетие сланцевый бум превратил страну в крупнейшего производителя нефти в мире. В декабре суточная добыча США достигла 12,8 млн баррелей, по данным Управления энергетической информации США (EIA). В начале 2010 года она составляла лишь около 5,5 млн баррелей, а «энергетическая независимость [США] была шуткой для вечернего телешоу», но теперь стала реальностью, отмечает Дэниел Ергин, заместитель председателя совета директоров IHS Markit (цитата по The Wall Street Journal, WSJ). В ноябре США впервые по меньшей мере с 1973 г. стали нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов.

Однако финансовые показатели работавших на сланцевых месторождениях компаний оставляли желать лучшего, поскольку они преследовали рост добычи любой ценой. Инвесторы поддерживали их во время обвала цен на нефть в 2014–2016 гг., скупая во время допэмиссий сильно подешевевшие акции, а также облигации, но в последний год стали требовать повысить прибыльность. Под давлением инвесторов компании начали жестче контролировать издержки и собираются снизить буровую активность в 2020 году. По оценкам Rystad Energy, в этом году инвестиции участников отрасли сократились на 6% до $129 млрд, а в следующем могут уменьшиться еще на 11%.

Кроме того, некоторые кандидаты на участие в президентских выборах США от демократической партии вовсе предлагают запретить разработку сланцевых месторождений ради сохранения окружающей среды. Так что инвесторы и изменение климата – это «две большие проблемы» для сланцевой добычи, говорит Скотт Шеффилд, гендиректор одного из лидеров отрасли Pioneer Natural Resources.

По мнению некоторых аналитиков, добыча сланцевой нефти будет расти в первом полугодии 2020 года, но потом перестанет увеличиваться или уменьшится, пишет Financial Times (FT). «Активность на сланцевых месторождениях замедляется, поскольку буровики теперь озабочены контролем за капиталовложениями», – говорит Крис Миджли из S&P Global Platts. Это может замедлить рост американской нефтедобычи в целом.

Спрос и предложение

В этом году рост мировой экономики замедлился на фоне торговой войны США и Китая и неопределенности с Brexit. Это сдержало, хотя и не остановило рост спроса на нефть, который в этом году должен превысить 100 млн баррелей в день. По прогнозам аналитиков, годовой темп роста впервые после обвала цен в 2014 г. составит менее 1%. «В следующем году спрос и во многом цены на нефть будут зависеть от восстановления мировой экономики», – приводит FT слова аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока.

МВФ в октябре прогнозировал, что в этом году рост мировой экономики замедлится до 3%, минимума со времен финансового кризиса, а затем восстановится до 3,4% в 2020 г. Но в последнее время появились признаки стабилизации экономики в США и Китае, также они достигли прогресса в торговых переговорах и отменили некоторые пошлины.

Кроме того, в начале декабря члены ОПЕК, Россия и другие экспортеры нефти договорились дополнительно сократить свою среднесуточную добычу еще на 500 000 баррелей, или на 1,7 млн баррелей по сравнению с октябрем 2018 года. Новые квоты будут действовать в I квартале 2020 года; но даже несмотря на это коммерческие запасы нефти в мире будут в этот период расти на 700 000 баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство. «Если бы ОПЕК действительно хотела повысить цены, то договариваться нужно было о сокращении добычи в течение всего 2020 г. Пересмотр соглашения в марте создает некоторую неопределенность», – считает старший портфельный управляющий Tortoise Роб Туммель (цитата по WSJ). Потенциал роста цен ограничен – предложение нефти в мире слишком велико, полагает Роберт Йогер, директор по фьючерсным рынкам Mizuho Securities USA.

Борьба с изменением климата

В 2019 году развитые страны стали серьезнее говорить о борьбе с изменением климата. Новый президент ЕЦБ Кристин Лагард даже хочет сделать ее одним из приоритетов центробанка. Инвесторы тоже призывают нефтяников переходить на более чистую энергетику. Этот процесс будет долгим, но он оказывает давление на компании. Например, испанская Repsol в декабре пообещала изменить деятельность таким образом, чтобы ее выбросы углерода перестали влиять на климат к 2050 году.

Даже в Норвегии, которая обязана своим богатством нефти, звучат призывы прекратить ее добычу. Сторонники этой идеи считают, что можно обойтись без нее благодаря суверенному фонду размером около 1 трлн долларов, в который были направлены доходы от нефтедобычи. Но правительство с этим не согласно. «Мы будем поставщиками до тех пор, пока есть спрос на нефть и газ», – заявил бывший министр нефти и энергетики Хель-Борге Фрайберг.

Более половины норвежских запасов нефти все еще находятся в недрах, отметил Фрайберг, покинувший пост 18 декабря. Его преемница Силви Листхог известна тем, что в 2011 году отрицала влияние на климат выбросов, вызванных деятельностью человека.