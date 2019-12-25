Грабовский - не чужой Лукашенко: хвалит президента, получил в подарок спорную землю

В июне 2019 года нападающий Михаил Грабовский, не один год игравший в сборной Беларуси и клубах НХЛ, официально объявил о завершении карьеры.





Причиной стала травма головы, полученная в сезоне-2015/16, когда у хоккеиста диагностировали очередное сотрясение мозга. В последний раз Грабовский появлялся на льду в марте 2016-го.





Минувшим летом Михаила практически без тренерского опыта назначили одновременно спортивным директором минского «Динамо» и ассистентом Крэйга Вудкрофта.





По неведомым пока причинам начинающий специалист проигнорировал последний выезд команды, которая с 21 по 25 декабря провела на Дальнем Востоке три безуспешных матчах (проиграла «Адмиралу», «Амуру» и «Куньлуню»).





пару раз засветился в общей компании с Александром Лукашенко . Хоккеист и президент точно общались не в первый раз. Грабовский в это время был занят совсем другими делами: он остался в Минске . Хоккеист и президент точно общались не в первый раз.









Недавно дебютировал за команду президента

Осенью 2019-го 35-летнего Грабовского заявили за команду Александра Лукашенко на турнир среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Михаил дебютировал уже в первом матче нового сезона – в октябре была обыграна Могилевская область 6:2.





Пусть Грабовский сам не забрасывал, но отдал три голевые передачи. После одной из них забил Лукашенко, с которым МиГ играл в одном звене (отметка 0:57). Защита в этом эпизоде сыграла неидеально.









Похвалил Лукашенко за понимание хоккея

После матча Грабовский рассыпался в комплиментах президенту: «С президентом играть очень приятно: он понимает хоккей – это видно сразу. Поэтому осталось только подстроиться, открыться».





Также Михаил расхвалил уровень новой команды. «Приятно вернуться назад, поиграть в настоящий хоккей. Второе – приятно поиграть в «умный» хоккей. Много передач, не везде так поиграешь», – рассказал Грабовский.





Не поехал с «Динамо» на выездную серию, но сыграл за команду президента

С тех пор команда президента провела еще три матча в рамках своего турнира. В двух из них на лед выходил Грабовский. 14 декабря форвард помог разгромить Гродненскую область 11:2, набрав 1+2 по «гол+пас». Ровно через неделю Лукашенко и Ко обыграли Минскую область 5:3. В этом поединке нападающий снова заработал 1+2.





Интересно, что матч с Минской областью начался через три часа после старта игры во Владивостоке, где встречались местный «Адмирал» и «Динамо». Причины, по которым Грабовский не отправился на дальневосточную серию, до сих пор неизвестны.





При этом другой выезд, пришедшийся на начало ноября, все же разлучил Михаила и дружину Лукашенко. Когда в Витебске команда выносила местных хоккеистов (14:4), Грабовский находился где-то между Магнитогорском и Уфой. Однако заметим, что витебском матче не принимал участие и Лукашенко.





Сейчас Грабовский занимает второе место в гонке бомбардиров. На счету форварда 9 (2+7) очков. Выше в списке только коллега по команде Андрей Башко – 9 (3+6). А вот «Динамо» в КХЛ идет на предпоследнем месте. Выезд на Дальний Восток не принес «зубрам» ни одного очка.









Засветился на открытии ресторана, где был Лукашенко

Возведение ресторана в прибрежной зоне заказника «Лебяжий» возмутило эко-активистов . Однако все протесты оказались тщетными – стройку, которую вела компания «Тапас» (в разное время одним из ее руководителей называли еще одного форварда команды главы государства Павла Белого) узаконил Лукашенко. . Однако все протесты оказались тщетными – стройку, которую вела компания «Тапас» (в разное время одним из ее руководителей называли еще одного форварда команды главы государства) узаконил Лукашенко.









На церемонии присутствовало множество известных спортсменов и тренеров – Арина Соболенко, Михаил Захаров, Мелитина Станюта и другие. Пока «Динамо» проигрывало на Дальнем Востоке, среди гостей на открытии был замечен и Грабовский.





Два года назад Лукашенко подарил Грабовскому участок земли, из-за чего разгорелся спор

В 2017 году между Грабовским и четырьмя семьями разгорелся конфликт. Стороны не поделили землю возле реки Птич. По мнению одного из соседей хоккеиста, после покупки участка Грабовский занялся самовольным захватом земли.





Михаил огородил семиметровым забором не только свою территорию, но и часть проезжей части, которая по закону считалась землей общего пользования. Местные жильцы говорили, что дорогу они делали сами и теперь по ней не может проехать спецтехника.













Семьи начали писать во все инстанции – сельский исполком, районный исполком, областной исполком, прокуратуру, главе района, землеустроительные службы района и области. Первые проверки выявили нарушения со стороны Грабовского. В марте 2017-го нападающему предписали до 1 августа снести незаконно возведенный забор и освободить землю общего пользования.





Также Михаила привлекли к административной ответственности и отправили запрос в природоохранную службу, так как кроме дороги Грабовский якобы захватил прибрежную зону водохранилища Птичь.





Но хоккеист никак не отреагировал на требования местных властей. После повторного обращения в исполкомы пришел ответ, что Лукашенко подписал документы о передаче Грабовскому земли общего пользования на 200 квадратных метров. Соответственно, все претензии исполкомов к Михаилу отпали.





Недовольные семьи решили не сдаваться и обратились в суд.









«Из ответа можно сделать два вывода: либо Администрацию ввели в заблуждение (очень на это надеюсь), предоставив недостоверную информацию, либо белорусов уже поделили на касты. И более привилегированному меньшинству предоставляются индульгенции и для них исполнение закона необязательно. Впереди суд, там и выясним, в каком государстве живем», – негодовал один из соседей.





Когда-то Грабовский исключил, что станет президентом

Случилось это в 2011-м. В интервью канадской прессе тогда еще нападающего «Торонто» спросили, каким был бы первый указ, если бы хоккеиста избрали президентом.





– Я думаю, я не стал бы президентом никогда – там есть, кому руководить. Трудный вопрос. Я мог бы стать президентом федерации хоккея Беларуси, наверное, но вот страны...





– Ну а на посту президента федерации хоккея чтобы вы сделали?





– Много бы что сделал, но начал бы с воспитания молодежи.





Грабовский Александру Лукашенко точно не конкурент.









Понял критику Лукашенко

В прежние годы Михаил не так часто оказывался рядом с президентом. Например, мог увидеть его в раздевалке сборной, как это случилось на домашнем чемпионате мира в 2014-м после поражения от США. Тогда Грабовский рассказывал, что Лукашенко пожелал команде удачи.





На ЧМ-2017 Беларусь заняла седьмое место в своей группе, обезопасив себя от понижения в классе. Наша сборная одержала победы над Словенией (5:2) и Норвегией (4:3), а также проиграла по буллитам Франции (3:4). Такое выступление не устроило Лукашенко, который жестко прошелся не только по сборной, но и по всему белхоккею.





На следующий день Грабовский отреагировал на критику. «Руководитель государства, наверное, в первую очередь не доволен, потому что сборная Беларуси не играет на Олимпиаде. Это был симптом. Дело в менталитете. Нужно и с канадцами, и со шведами биться и играть. А в нашем менталитете нет нацеленности на выигрыш матчей», – рассказал Грабовский.





Ранее Лукашенко тоже не раз заявлял о том, что белорусы способны в хоккее на равных бороться с любым соперником.





Поддержал изготовление хоккейной экипировки в тюрьмах

Тогда же Лукашенко поручил рассмотреть вопрос по созданию в Беларуси производства по пошиву хоккейной формы и игрового инвентаря для детских школ. Через несколько дней министр МВД Игорь Шуневич предложил воспользоваться мощностями пенитенциарной системы. Лукашенко одобрил инициативу и в одной гомельских колоний взялись за дело.













Идея пришлась по душе и Грабовскому. «А почему нет? Раньше ведь люди в колониях разные товары производили, и сейчас, наверное, делают. Знаете, если китайцы в подвалах делают клюшки Easton… Главное – технологии, чтобы людей правильно научили, как делать. У нас в стране не так много средств и возможностей, чтобы закупать форму за границей. Поэтому надо пытаться самим производить, тем более, если можно использовать дешевый труд», – размышлял хоккеист.









Но Лукашенко есть за что пожурить Грабовского

Летом 2018-го у Михаила попросили поделиться мнением о поддержке белорусской сборной за границей, когда на трибунах стоят люди с бело-красно-белыми флагами и гербом «Погоняй».





Хоккеист не возражает: «Если хотят, ничего против не имею. Для игрока на площадке важен не флаг и герб, а собственно поддержка на трибунах. Могут надеть хоть энхаэловские майки, но если чувствую, что действительно поддерживают меня, команду, это придает силы. В любом случае скандируют «Беларусь», под какими бы флагами не пришли.





[...] Самое важное – чувство патриотизма, чтобы люди реально ощущали: Беларусь – государство, которое имеет свою давнюю историю, самобытную культуру, язык, о чем мы уже говорили. Это должно быть в крови», – сказал Грабовский.