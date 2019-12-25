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По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Замечательное праздничное настроение подарил сегодня брестчанам городской оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля.

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

Коллектив подготовил для жителей и гостей города музыкальную программу «Брест зажигает новогодние огни». На улице Советской в течение часа звучали давно полюбившиеся всем новогодние композиции – «Зима», «В лесу родилась елочка», «Новогодние игрушки», «Jingle Bells», «Happy New year», «Пять минут» и другие.

Несмотря на то, что погода была совсем не новогодняя, шел небольшой дождик, брестчане с удовольствием напевали знакомые мелодии, танцевали. Детишки не упустили возможности сфотографироваться с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. В свою очередь добрый Дедушка дотрагивался до каждого своим волшебным посохом – и все загадывали желания. Надеемся, у каждого оно сбудется в новом году.

Кстати, кто не успел послушать оркестр, может сделать это 28 декабря и 7 января. Приходите на улицу Советскую и вместе с музыкантами отправляйтесь маршем в праздничное путешествие.

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

По городу с оркестром прошлись брестчане и загадали новогодние желания

 
Теги: Брест
 
 
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  Замечательное праздничное настроение подарил сегодня брестчанам городской оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля. Коллектив...
 
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