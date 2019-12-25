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Готовимся к Новому году. Назван самый безопасный алкогольный напиток

26.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино, пишет РИА Новости со ссылкой на главного нарколога департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна.

Готовимся к Новому году. Назван самый безопасный алкогольный напиток

По словам медика, можно позволить себе выпить один или два бокала вина, например, на праздник. Эта доза алкоголя организму не повредит.

При этом нарколог отметил, что большое количество спиртного может вызвать сильный токсический эффект. Поэтому доза должна быть умеренной, а промежутки между употреблением алкоголя нужно делать как можно длиннее.

Источник: ont.by

 
 
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Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино, пишет РИА Новости со ссылкой на главного нарколога департамента здравоохранения Москвы Евгения
 
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