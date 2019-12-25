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В Гомеле «заброшку» на улице Дзержинского хотят превратить в дом с мансардой

26.12.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация Советского района Гомеля выносит на обсуждение идею реконструкции неиспользуемого объекта под жилое здание с квартирами, сообщает городской журнал «Белка».


Двухэтажное здание из белого кирпича постройки 1956 года пустует уже много лет. Но коммуникации — газ, канализация, электричество и водопровод сохранились.


Проект разрабатывало минское ООО «Тектаинжиниринг». Оно предлагает нарастить еще один этаж и мансарду, спланировать объем так, чтобы в двух подъездах оказалось по пять индивидуальных квартир на площадках. Всего же в доме будет 30 квартир.



Здание расположено в 250 м от центральной дороги, рядом с Полесским путепроводом. При этом в Залинейном микрорайоне зелено и не шумно. Подъездной путь асфальтирован, непосредственно у дома большая парковка. Согласно Генплану, в перспективе неподалеку появится транспортная связь Кузнечного и Полесского путепроводов.


Презентация проекта состоится 16 января в 16.30 в администрации Советского района (Речицкий проспект, 6, 1 этаж, актовый зал). Обсуждение пройдет с 8 января по 3 февраля.

 
Теги: Гомель
 
 
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Администрация Советского района Гомеля выносит на обсуждение идею реконструкции неиспользуемого объекта под жилое здание с квартирами.
 
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