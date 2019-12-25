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Максим Галкин: На "Славянском базаре" мне хотели запретить шутки над Лукашенко

26.12.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юморист и пародист Максим Галкин рассказал, что на "Славянском базаре в Витебске" ему пытались запретить шутить над белорусским руководителем.

Галкин говорит, что в ответ сделал всё наоборот. Такое признание прозвучало в интервью Ирине Шихман на канале "А поговорить?", передает "Еврорадио".

— Когда я последний раз был на "Славянском базаре", меня пытались ограничивать в шутках над Александром Григорьевичем Лукашенко. Ну, я сделал всё ровно наоборот — я сказал всё, что захотел, со сцены. 

— Это принципиально? Тебя взбесило, что ли?

— Это не принципиально. Это как сказать хирургу: "Давай ты сделаешь сегодня операцию, но скальпель мы тебе сегодня не дадим — вот тебе вилка"... Мероприятие, где сидит президент и выходит пародист — для меня невозможно не шутить про него!
 
Теги: Витебск
 
 
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Юморист и пародист Максим Галкин рассказал, что на "Славянском базаре в Витебске" ему пытались запретить шутить над белорусским руководителем.
 
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