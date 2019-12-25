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В Гомеле женщина упала с моста в реку Сож
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 декабря примерно в одиннадцать утра в Гомеле женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож.
Как
Личность гражданки не установлена. При пострадавшей не было мобильника или документов. Женщина худощавого телосложения, её рост около 165-170 см.
Если вы что-либо знаете о случившемся или о личности пострадавшей, сообщите об этом по телефону: 8 (0232) 59-57-77.
Несколько месяцев назад в Светлогорске девушка с трёх метров упала в реку.
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Новости Беларуси. 25 декабря примерно в одиннадцать утра в Гомеле женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по...
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