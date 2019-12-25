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В Гомеле женщина упала с моста в реку Сож

26.12.2019 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 декабря примерно в одиннадцать утра в Гомеле женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, по факту случившегося проводится проверка. Предварительно, пострадавшей 30-35 лет, сейчас она находится в реанимации, поэтому следователи не могут задать ей вопросы. 

Личность гражданки не установлена. При пострадавшей не было мобильника или документов. Женщина худощавого телосложения, её рост около 165-170 см. 

Если вы что-либо знаете о случившемся или о личности пострадавшей, сообщите об этом по телефону: 8 (0232) 59-57-77. 

Несколько месяцев назад в Светлогорске девушка с трёх метров упала в реку.

Женщина была на парапете и потеряла равновесие – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 25 декабря примерно в одиннадцать утра в Гомеле женщина спрыгнула с пешеходного моста в реку Сож.  Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по...
 
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