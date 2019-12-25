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Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» 1,5 триллиона долларов наличными

26.12.2019 14:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно, пишет РИА Новости. Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.

"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", - сказал Мнучин.

Он добавил, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.

При этом глава Минфина отметил, что спрос на американскую валюту лишь растет. "В мире много Бенджаминов", - подытожил Мнучин, имея в виду, что на стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США.

Ряд СМИ ранее писали, что в то время как центральные банки добавляют в экономику до 100 миллиардов долларов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы наличных денег и драгоценных металлов "исчезают" из обращения.

Согласно данным Федеральной резервной системы США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар. Предполагается, что с момента финансового кризиса 2008-2009 годов число стдолларовых купюр в мире удвоилось и достигло более чем 1,3 триллиона долларов. При этом американский центробанк считает, что 80% стодолларовых банкнот обращается за пределами США.

Сто долларов — максимальный номинал наличных денег в США, несмотря на колоссальные суммы, обращающиеся в американской экономике. Валовый внутренний продукт (ВВП) США оценивается примерно в 20 триллионов долларов в год. Власти не планируют увеличивать максимальный номинал доллара, так как им проще отслеживать безналичные операции для правоохранительных и налоговых целей.

Крупные суммы наличных, напротив, часто бывают нужны для уклонения от налогов и отмывания средств, полученных незаконным путем. Вместе с тем само по себе хранение наличных долларов в любых объемах правонарушением с точки зрения властей США не является. Американское правительство продолжает гарантировать обеспеченность и конвертируемость наличных долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут...
 
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