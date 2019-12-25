Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» 1,5 триллиона долларов наличными

Источник материала: Ежедневник





Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно, пишет РИА Новости . Ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.

"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", - сказал Мнучин.

Он добавил, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.

При этом глава Минфина отметил, что спрос на американскую валюту лишь растет. "В мире много Бенджаминов", - подытожил Мнучин, имея в виду, что на стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США.

Ряд СМИ ранее писали, что в то время как центральные банки добавляют в экономику до 100 миллиардов долларов электронных денег ежегодно, аналогичные суммы наличных денег и драгоценных металлов "исчезают" из обращения.

Согласно данным Федеральной резервной системы США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар. Предполагается, что с момента финансового кризиса 2008-2009 годов число стдолларовых купюр в мире удвоилось и достигло более чем 1,3 триллиона долларов. При этом американский центробанк считает, что 80% стодолларовых банкнот обращается за пределами США.

Сто долларов — максимальный номинал наличных денег в США, несмотря на колоссальные суммы, обращающиеся в американской экономике. Валовый внутренний продукт (ВВП) США оценивается примерно в 20 триллионов долларов в год. Власти не планируют увеличивать максимальный номинал доллара, так как им проще отслеживать безналичные операции для правоохранительных и налоговых целей.

Крупные суммы наличных, напротив, часто бывают нужны для уклонения от налогов и отмывания средств, полученных незаконным путем. Вместе с тем само по себе хранение наличных долларов в любых объемах правонарушением с точки зрения властей США не является. Американское правительство продолжает гарантировать обеспеченность и конвертируемость наличных долларов.