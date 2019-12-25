ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

График движения автобусов в Осиповичах 31 декабря и 1 января

26.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

По информации Осиповичского филиала Автопарк № 19 ОАО «Могилевоблавтотранс»,  31 декабря  перевозка пассажиров будет вестись по установленному для рабочих дней графику, но городские автобусы будут работать до 23.00.

1 января автобусное сообщение начнется в 10.00. Оно  будет организовано по графику выходного и праздничного дня со следующими изменениями. Вводится дополнительный рейс «Вокзая-пос.Советский-ОЗАА» отправлением:

— с Микрорайона ж.д. на пос.Совегский — 7-1 0;

— с пос. Советский на вокзал — 7-30;

— с вокзала на ОЗАА — 7-45;

-с ОЗАА на посСоветский — 8-0S;

— с пос. Советского на вокзал — 8-20

 В связи с нерабочим днем на рынке отменяются маршруты :

 №12 А «Поликлиника — Рынок», отправление от:

— о.п. «Поликлиника» -10-30, 11-20,12-10,12-35.

 — о.п. «Рынок» — 10-50,11-50,12-50.

№ 14А «Рынок-Вокзал», отправление от о.п. «Рынок» — 12-35.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Осиповичского филиала Автопарк № 19 ОАО «Могилевоблавтотранс»,  31 декабря  перевозка пассажиров будет вестись по установленному для рабочих дней...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пионерский квиз» по-кировски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика