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График движения автобусов в Осиповичах 31 декабря и 1 января
26.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
По информации Осиповичского филиала Автопарк № 19 ОАО «Могилевоблавтотранс», 31 декабря перевозка пассажиров будет вестись по установленному для рабочих дней графику, но городские автобусы будут работать до 23.00.
1 января автобусное сообщение начнется в 10.00. Оно будет организовано по графику выходного и праздничного дня со следующими изменениями. Вводится дополнительный рейс «Вокзая-пос.Советский-ОЗАА» отправлением:
— с Микрорайона ж.д. на пос.Совегский — 7-1 0;
— с пос. Советский на вокзал — 7-30;
— с вокзала на ОЗАА — 7-45;
-с ОЗАА на посСоветский — 8-0S;
— с пос. Советского на вокзал — 8-20
В связи с нерабочим днем на рынке отменяются маршруты :
№12 А «Поликлиника — Рынок», отправление от:
— о.п. «Поликлиника» -10-30, 11-20,12-10,12-35.
— о.п. «Рынок» — 10-50,11-50,12-50.
№ 14А «Рынок-Вокзал», отправление от о.п. «Рынок» — 12-35.
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По информации Осиповичского филиала Автопарк № 19 ОАО «Могилевоблавтотранс», 31 декабря перевозка пассажиров будет вестись по установленному для рабочих дней...
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