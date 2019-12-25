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ГАИ видит в электросамокатах хороший потенциал для уменьшения автотрафика

26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ видит в растущей популярности электросамокатов и других средств персональной мобильности хороший потенциал для уменьшения автотрафика. Такое мнение сегодня журналистам высказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.

ГАИ видит в электросамокатах хороший потенциал для уменьшения автотрафика

Дмитрий Корзюк убежден, что людям, которые предпочитают передвигаться по городу на электросамокатах, сегвеях и так далее, нужно создавать комфортные условия. В растущей популярности такого транспорта начальник ГАИ видит "большой, классный потенциал для того, чтобы разгрузить улицы от автомобилей".

Ранее ГАИ информировала, что изменения в законодательстве коснутся электросамокатов, которые могут развивать скорость 25 км/ч. Если транспортное средство разгоняется до этой отметки - участники движения будут приравниваться к пешеходам, более 25 км/ч - к мопедам либо мотоциклам, а на такие устройства с электродвигателем потребуется водительское удостоверение, техосмотр и страховка.

"Пока вопрос на стадии рассмотрения. Думаю, он будет реализован в новых правилах дорожного движения", - сказал Дмитрий Корзюк.

Что касается балльной системы за нарушения ПДД, то перспективы ее введения обсудит экспертная комиссия по корректировке КоАП. ГАИ считает, что Беларуси эта новация нужна. В странах, где она используется, водители реже допускают нарушения. Как и ранее, Госавтоинспекция предлагает максимум в 15 штрафных баллов, после которого водитель может лишиться прав на 6 месяцев.

 
 
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  ГАИ видит в растущей популярности электросамокатов и других средств персональной мобильности хороший потенциал для уменьшения автотрафика. Такое мнение...
 
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