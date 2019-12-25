ГАИ видит в электросамокатах хороший потенциал для уменьшения автотрафика

Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ видит в растущей популярности электросамокатов и других средств персональной мобильности хороший потенциал для уменьшения автотрафика. Такое мнение сегодня журналистам высказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает корреспондент БЕЛТА.





Дмитрий Корзюк убежден, что людям, которые предпочитают передвигаться по городу на электросамокатах, сегвеях и так далее, нужно создавать комфортные условия. В растущей популярности такого транспорта начальник ГАИ видит "большой, классный потенциал для того, чтобы разгрузить улицы от автомобилей".

Ранее ГАИ информировала, что изменения в законодательстве коснутся электросамокатов, которые могут развивать скорость 25 км/ч. Если транспортное средство разгоняется до этой отметки - участники движения будут приравниваться к пешеходам, более 25 км/ч - к мопедам либо мотоциклам, а на такие устройства с электродвигателем потребуется водительское удостоверение, техосмотр и страховка.

"Пока вопрос на стадии рассмотрения. Думаю, он будет реализован в новых правилах дорожного движения", - сказал Дмитрий Корзюк.

Что касается балльной системы за нарушения ПДД , то перспективы ее введения обсудит экспертная комиссия по корректировке КоАП. ГАИ считает, что Беларуси эта новация нужна. В странах, где она используется, водители реже допускают нарушения. Как и ранее, Госавтоинспекция предлагает максимум в 15 штрафных баллов, после которого водитель может лишиться прав на 6 месяцев.