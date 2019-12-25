Совсем не рождественские подарки: на границе изъяли наркотики и боеприпас

Источник материала: Виртуальный Брест

24 декабря около 10 утра на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Мокраны» в перчаточном ящике Renault под управлением гражданина Украины выявлен один патрон предположительно 12-го калибра. Мужчина ехал в приграничную деревню к родственнику. По словам иностранца, машина ему не принадлежит, а о боеприпасе он ничего не знал.





Патрон изъят сотрудниками Малоритского РОВД для проведения экспертизы.





Вечером того же дня уже на белорусско-польском направлении в автодорожном пункте пропуска «Брест» при осмотре автобуса, следующего из Варшавы в Минск, служебная собака обнаружила вещество растительного происхождения коричневого цвета, напоминающее гашиш. Обнюхав находку, она сразу же встала на запаховый след и указала на возможного владельца подозрительного предмета.

Предполагаемый перевозчик передан сотрудникам милиции, а вещество отправлено на экспертизу.