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В Бресте сбили велосипедиста на ул. Я.Купалы на переходе

26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 декабря в 11:35 в оперативно-дежурную службу управления ГАИ из Брестской центральной городской больницы поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 63-летний житель областного центра, который с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение.

В Бресте сбили велосипедиста на ул. Я.Купалы на переходе

В ходе проведения проверки сотрудниками ГАИ было установлено, что травмы мужчина получил в результате ДТП, имевшего место около 07:45 часов того же дня.

Как стало известно правоохранителям, 56-летняя брестчанка на автомобиле марки «Тойота», на улице Пионерской, при осуществлении маневра правого поворота на улицу Янки Купалы совершила наезд на пострадавшего, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

Проводится проверка.

 
 
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  24 декабря в 11:35 в оперативно-дежурную службу управления ГАИ из Брестской центральной городской больницы поступило сообщение о том, что к ним за медицинской...
 
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