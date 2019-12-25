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В Бресте сбили велосипедиста на ул. Я.Купалы на переходе
26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24 декабря в 11:35 в оперативно-дежурную службу управления
В ходе проведения проверки сотрудниками ГАИ было установлено, что травмы мужчина получил в результате ДТП, имевшего место около 07:45 часов того же дня.
Как стало известно правоохранителям, 56-летняя брестчанка на автомобиле марки «Тойота», на улице Пионерской, при осуществлении маневра правого поворота на улицу Янки Купалы совершила наезд на пострадавшего, который пересекал проезжую часть на велосипеде.
Проводится проверка.
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24 декабря в 11:35 в оперативно-дежурную службу управления ГАИ из Брестской центральной городской больницы поступило сообщение о том, что к ним за медицинской...
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