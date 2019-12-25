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Наезд на пешехода в Бресте произошёл на ул. Смирнова

26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наезд на пешехода в Бресте
По предварительной информации: 24 декабря около 07:30 часов 44-летняя брестчанка управляла автомобилем марки «Крайслер Вояджер» и двигалась по улице Смирнова.

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На перекрестке с улицей Приграничной совершила наезд на 30-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в Брестскую центральную городскую больницу.

Наезд на пешехода в Бресте произошёл на ул. Смирнова

Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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