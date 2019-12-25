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В Барановичах автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло примерно в 8 часов утра 26 декабря.

В Барановичах автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

ДТП на улице Вильчковского. Фото: Андрей Болко

По информации Intex-press, автомобиль ехал по улице Вильчковского и на пешеходном переходе у Центрального вокзала сбил девушку, которой примерно 30 лет. Пешехода с тяжкими телесными повреждениями доставили в больницу.

В Барановичах автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: Андрей Болко

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

По предварительной информации: 24 декабря около 19:10 часов 27-летний житель Барановичей управлял автомобилем марки «Фольксваген Венто». Двигаясь по улице Брестской, около дома 59, совершил наезд на 35-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего женщина получила телесные повреждения.
Проводится проверка.

В Барановичах автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

В Барановичах автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

 
 
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  ДТП произошло примерно в 8 часов утра 26 декабря. ДТП на улице Вильчковского. Фото: Андрей Болко По информации Intex-press, автомобиль ехал по улице Вильчковского и на...
 
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