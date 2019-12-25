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В Столинском районе подросток травмирован после взрыва петарды

26.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе подросток травмирован после взрыва петарды, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В Столинском районе подросток травмирован после взрыва петарды

Вечером 25 декабря в учреждение здравоохранения на лечение с травматической ампутацией ногтевой доли пальца доставлен 16-летний житель Столина.

Следственно-оперативная группа установила, что юноша получил телесные повреждения при взрыве петарды в руке. Правоохранителям парень пояснил, что не успел бросить петарду до ее взрыва. Проводится проверка.

Следователи рекомендуют всем быть крайне осторожными при использовании пиротехнических изделий и следовать требованиям инструкций по их использованию.

 
 
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  В Столинском районе подросток травмирован после взрыва петарды, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. Вечером 25 декабря в учреждение здравоохранения на...
 
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