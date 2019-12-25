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Сегодня на Земле было затмение. Вот как оно выглядело
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 26 декабря, на Земле наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение. К сожалению, белорусы его не увидели, но мы собрали фото из других стран.
Как
Частные фазы затмения могли увидеть на крайнем востоке Африки, в Азии (кроме севера), на северо-западе Австралии, в северной части акватории Индийского океана. Небольшие частные фазы можно было наблюдать в России, на крайнем юго-востоке Европейской части на восходе Солнца и юге Сибири; на Дальнем Востоке кольцеобразное солнечное затмение наблюдалось уже на заходе Солнца.
А вот из Беларуси кольцеобразное солнечное затмение, как и его частные фазы, не видно.
Ближайшее солнечное затмение, частные фазы которого (менее 10%) будут наблюдаться с территории Беларуси, произойдет 21 июня 2020 года. Наблюдать его смогут только жители Гомельской области.
Ближайшее солнечное затмение, частные фазы которого будут полностью наблюдаться с территории всей Беларуси, произойдет 10 июня 2021 года. В этот день максимальная магнитуда для Минска составит 0,22. Солнечный диск будет скрыт Луной на 22%.
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Сегодня на Земле наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение. К сожалению, белорусы его не увидели, но мы собрали фото из других стран.
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