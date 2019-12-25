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Бага признал, что он «физрук»
Источник материала: Tut.by
Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага в
— Бага — физрук?
— Классный вопрос. Классное словосочетание в отношении любого тренера. Я к этому классно отношусь. Физрук я или не физрук. Мне все равно, кто как считает.
Физрук — это работник физической культуры и спорта. Чем я и занимаюсь. Физрук — выпускник академии физвоспитания, которое дало много специалистов. Я являюсь ее выпускником. Думаю, очень отрадно, что выпускник может руководить белорусской командной на «Стэмфорд Бридж» или «Эмирейтс».
Плюс физрук — день учителя. Лишний повод собраться и посидеть за столом.
— Значит, Бага — физрук?
— Пусть будет так, — сказал Бага.
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