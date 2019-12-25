Бага признал, что он «физрук»

Источник материала: Tut.by

Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью на YouTube-канале MelkazeRAW рассказал, как относится к тому, что его в комментариях часто называют «физруком».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Бага — физрук?

— Классный вопрос. Классное словосочетание в отношении любого тренера. Я к этому классно отношусь. Физрук я или не физрук. Мне все равно, кто как считает.

Физрук — это работник физической культуры и спорта. Чем я и занимаюсь. Физрук — выпускник академии физвоспитания, которое дало много специалистов. Я являюсь ее выпускником. Думаю, очень отрадно, что выпускник может руководить белорусской командной на «Стэмфорд Бридж» или «Эмирейтс».

Плюс физрук — день учителя. Лишний повод собраться и посидеть за столом.

— Значит, Бага — физрук?

— Пусть будет так, — сказал Бага.

Напомним, Алексей недавно дал большое интервью TUT.BY , в котором рассказал о неудаче БАТЭ, заначке, супруге-гимнастке, подарке Леонида Слуцкого для дочери и знакомстве с Владимиром Цыплаковым.