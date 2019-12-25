Волочкова показала предновогодний топлес-шпагат в бане

Источник материала: Tut.by

43-летняя Анастасия Волочкова порадовала своих фанатов новым шпагатом — на сей раз из бани. В комментарии к снимку бывшая балерина также рассказала , как добиться хорошей растяжки.

Экс-прима Большого театра в собственной бане села на поперечный шпагат в одних трусиках и розовой панаме. Обнаженную грудь она прикрыла веником.

— Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу — для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда.

Для того чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо свое тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать. Легкого вам пара, а мне — хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде, — написала Волочкова.

Напомним, совсем недавно бывшая балерина поразила всех кардинальной сменой имиджа, написав, что к таким переменам приводит любовь .