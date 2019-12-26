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Об уплате ремесленного сбора на 2020 год

26.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Об уплате ремесленного сбора на 2020 год

В Шарковщинском районе по состоянию на 01.12.2019 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» осуществляют деятельность 54 ремесленника.

Ремесленная деятельность – это деятельность физического лица по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, которую гражданин вправе осуществлять без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Физические лица, осуществляющие данный вид деятельности, обязаны уплатить ремесленный сбор на 2020 год не позднее 30-го декабря 2019 года.

Размер сбора в текущем году составляет 25,50 белорусских рублей (1 базовая величина) независимо от осуществляемых видов деятельности.

Реквизиты для уплаты ремесленного сбора: код платежа 01902, получатель платежа Главное управление Министерства финансов РБ по Витебской области, УНП 300594330, расчетный счет

BY81AKBB36003300040000000000, банк получателя г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк, БИК банка AKBBBY2X.

Если физическое лицо впервые решило стать ремесленником, то до начала осуществления такой деятельности необходимо подать заявление для постановки на учет в качестве плательщика в налоговый орган и уплатить сбор.

За осуществление ремесленной деятельности без уплаты сбора и подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет ст. 23.68 Кодекса об административных нарушениях предусмотрена ответственность — штраф в размере 5 базовых величин (127,50 белорусских рублей).

Более подробную консультацию о видах ремесленной деятельности Вы можете получить в отделе по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции Министерства по налогам и сборам по Глубокскому району по тел. 8 (02154) 4 17 64 или на официальном сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.gov.by, на сайте Шарковщинского районного исполнительного комитета sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by).

Отдел по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции МНС по Глубокскому району.

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