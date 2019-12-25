В свете предстоящих новогодних праздников не лишним будет напомнить о ряде правил, которые необходимо соблюдать, дабы не омрачить веселье привлечением к ответственности и возможными судебными тяжбами.

Основополагающий принцип гражданских правоотношений закреплен в ст. 2 ГК Республики Беларусь, который предписывает любому гражданину осуществлять его права таким образом, чтобы это не ущемляло права и защищаемые законом интересы других лиц.

Так, при праздновании в жилом помещении шумной компанией (а именно так зачастую встречают Новый год), следует помнить, что п. 7.10 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений содержит требование пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме. А с 23 до 7 часов вовсе запрещено совершать действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств). При этом Новый год не является исключением.

За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 21.16 КоАП, санкция предусматривает штраф до 30 б.в. (с 01.01.2020 г. – 810 руб.)

Но новогодние гуляния, как правило, не ограничиваются четырьмя стенами жилого помещения и перемещаются в места проведения массовых мероприятий. Здесь, в первую очередь, необходимо помнить о том, что запрещено распивать алкоголь в общественных местах, то есть, на улице, площади, в сквере и т.п. Под запретом не только крепкое спиртное, но и слабоалкогольные напитки, а также пиво. Нарушителям грозит штраф до 8 б.в. – 216 руб. (ч. 1 ст. 17.3 КоАП).

Выпить пиво или слабоалкогольный напиток можно в специально предназначенных для этого местах. Например, в кафе, баре, ресторане. А также там, где для этого предусмотрены специальные условия: размещены столы, стулья, стойки и др. Однако при этом также необходимо знать меру, дабы не перейти в такое состояние алкогольного опьянения, которое будет оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность. Появление в общественном месте в вышеприведенном состоянии также влечет административную ответственность по ст. 17.3 КоАП.

Кроме того, запрещено совершать любые действия, которые могут причинить вред другим лицам или нарушают общественный порядок. Например, приставать к другим гуляющим. Такие действия наказываются штрафом от 2 до 30 б.в. или административным арестом на срок до 15 суток (ст. 17.1 КоАП). Виновный в драке, угрозе насилием, уничтожении или порче чужого имущества может быть привлечен и к уголовной ответственности по ст. 339 УК (хулиганство).

Отдельно стоит остановиться на полюбившихся многим петардам, фейерверкам, салютам. Указанные предметы относятся к изделиям пиротехники, которые не стоит брать с собой. Дело в том, что инструкции к таким изделиям обычно разрешают их использовать только вдали от людей и строений. Петарды, салюты, хлопушки, фейерверки не должны мешать другим участникам праздничных мероприятий. Если запуск пиротехники, например, испугает окружающих, это можно расценить как мелкое хулиганство. Такое поведение наказывается штрафом от 2 до 30 б.в. или административным арестом (ст. 17.1 КоАП).

За использование пиротехники может наступить и уголовная ответственность. Например, если были травмированы другие участники гуляния (ст. 339 УК).

Если же от взрыва петарды пострадали люди или их имущество, виновный обязан полностью возместить причиненный вред (ч. 1 п. 1 ст. 933 ГК). Это может быть стоимость испорченных вещей, затраты на лечение травм, а также компенсация морального вреда. Если пиротехнику запускали дети, то вред должны возместить их родители (опекуны, усыновители) (п. 1 ст. 942, ч. 1 п. 2 ст. 943 ГК).

Соблюдение этих нехитрых правил и прежде всего уважительное отношение к окружающим позволит вам встретить праздник весело и без возможных неприятных последствий.

А.Г.БОРИСЕНКО, судья суда Смолевичского района.