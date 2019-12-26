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«Тайный Санта» Билл Гейтс осчастливил американку и ее кота 37 кг подарков

27.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Основатель Microsoft Билл Гейтс принял участие в игре «Тайный Санта». Незнакомой девушке он отправил на Рождество 37 кг подарков, пишет Market Watch.

«Тайный Санта» Билл Гейтс осчастливил американку и ее кота 37 кг подарков

Согласно правилам игры, бизнесмен должен был порадовать презентами 33-летнюю жительницу штата Мичиган. В итоге та получила от миллиардера 41 подарок.

Перед тем, как отправить посылку, Гейтс выяснял, что нравится девушке, чем она увлекается, какие у нее любимые фильмы и книги.

В подарок американке он выслал конструкторы Lego из тематической серии про «Гарри Поттера» и «Звездных войн», ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры.

Билл Гейтс вложил в коробку даже подарки для кота.

Источник: БелТА

 
 
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Основатель Microsoft Билл Гейтс принял участие в игре «Тайный Санта». Незнакомой девушке он отправил на Рождество 37 кг подарков, пишет
 
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