Автогол дня. Казахский вратарь будет вспоминать его очень долго

Источник материала: Tut.by

Главной неожиданностью старта молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии можно считать отчаянное сопротивление сборной Казахстана, которая трижды отыгрывалась по ходу матча, хотя швейцарцы обоснованно считались фаворитами. Впрочем, казахи в итоге проиграли 3:5, причем одну шайбу привез собственный голкипер.

Она была записана на нападающего сборной Швейцарии Йоэля Зальцбергера, но это только статистика, потому что автором шайбы стал голкипер казахстанской команды Владислав Нурек.

Пытаясь прервать потенциально опасный рикошет из угла своей зоны, Нурек сначала махнул клюшкой мимо снаряда, а затем шайба ударилась о его конек и отскочила за линию ворот.