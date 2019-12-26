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Беларусбанк с 20 февраля прекратит переводить деньги в системе BLIZKO

27.12.2019 11:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO», - сказано в сообщении.

Российская система денежных переводов BLIZKO позволяет переводить деньги в российских рублях, долларах и евро.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Беларусбанк с 20 февраля наступающего года прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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