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Беларусбанк с 20 февраля прекратит переводить деньги в системе BLIZKO
Источник материала: Myfin
«С 20 февраля 2020 года
Российская система денежных переводов BLIZKO позволяет переводить деньги в
Источник: Myfin.by
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Беларусбанк с 20 февраля наступающего года прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO. Об этом сообщается на сайте банка.
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