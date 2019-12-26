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Пограничники изъяли на границе наркотики и боеприпас

27.12.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пограничники изъяли на границе наркотики и боеприпас
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

За рулем Renault был гражданин Украины. В перчаточном ящике авто пограничники обнаружили патрон предположительно 12-го калибра.

Мужчина ехал в приграничную деревню к родственнику. По словам иностранца, машина ему не принадлежит, а о боеприпасе он ничего не знал, сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером того же дня уже на белорусско-польском направлении в автодорожном пункте пропуска «Брест» при осмотре автобуса, следующего из Варшавы в Минск, служебная собака обнаружила вещество растительного происхождения коричневого цвета, напоминающее гашиш.

Вещество, а также патрон отправили на экспертизу. 

Пограничники изъяли на границе наркотики и боеприпас
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Инцидент произошел на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Мокраны».
 
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