Пограничники изъяли на границе наркотики и боеприпас

Источник материала: Аргументы и факты

За рулем Renault был гражданин Украины. В перчаточном ящике авто пограничники обнаружили патрон предположительно 12-го калибра.

Мужчина ехал в приграничную деревню к родственнику. По словам иностранца, машина ему не принадлежит, а о боеприпасе он ничего не знал, сообщили в Госпогранкомитете.

Вечером того же дня уже на белорусско-польском направлении в автодорожном пункте пропуска «Брест» при осмотре автобуса, следующего из Варшавы в Минск, служебная собака обнаружила вещество растительного происхождения коричневого цвета, напоминающее гашиш.