ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси третий месяц подряд падают реальные пенсии

27.12.2019 11:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем реальный размер пенсий (они рассчитываются с поправкой на инфляцию) снизился на 0,3%, за последние 12 месяцев — вырос на 7,7%, свидетельствуют данные Белстата.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В январе 2019 года реальный размер пенсий снизился на 0,9% к предыдущему месяцу, в феврале — на 1,1%, марте — на 0,4%, апреле — на 0,04%. В мае он вырос на 5,8%, в июне — на 0,1%. В июле размер пенсий уменьшился на 0,2%, в августе — вырос на 6,9%. В сентябре он снизился на 0,5%, в октябре — также на 0,5%.

1 мая 2019 года трудовые пенсии были повышены на 6,1%. Средний размер пенсии по возрасту по сравнению с апрелем вырос на 24,9 рубля до 418,4. 1 августа трудовые пенсии были увеличены в среднем на 6,7% — с 405,1 до 432,3 рубля. Средний размер пенсий по возрасту составил 446,8 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в ноябре 2019 года на учете состояло 2 миллиона 527 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий составил 432,3 рубля (в октябре — 432,3 рубля). Это в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 38,8% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в ноябре составил 446,3 рубля (на 0,5 рубля меньше, чем в октябре), по инвалидности — 388,5 рубля (на 0,2 рубля меньше), по случаю потери кормильца — 291,7 (на 1,7 рубля меньше), социальной пенсии — 215,1 (на 0,9 рубля больше).

Александр Лукашенко, выступая в апреле с посланием к народу и парламенту, поручил подготовить решение о повышении пенсий в этом году. Он напомнил, что в 2018-м пенсия повышалась дважды.

«Ее рост должен быть и в этом году. Поручаю правительству не откладывая подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире», — сказал официальный лидер.

При этом он отметил, что пенсионеры порой уходят на пенсию «в хорошем здравии с активной творческой работы». «Надо дать им возможность работать. Пусть работают. Талантливые, способные люди, законопослушные. Человек до 75 лет и даже 80 в здравом уме и может неплохо работать. Надо создать им условия, и меньше будет жалоб», — считает Лукашенко.

В 2018 году трудовые пенсии были повышены трижды: 1 мая — на 5,2%, 1 августа — на 9,9%, 1 ноября — на 5,3%.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний размер пенсии по возрасту в ноябре составил 446,3 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК назвал самые распространенные преступления в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика