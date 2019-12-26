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Cамый известный стендапер-казах даст в Минске дополнительный концерт
Источник материала: Tut.by
О том, что
Молодой и харизматичный выходец из Степногорска всегда поражал аудиторию сочетанием внешнего лоска и мягкого бархатного голоса с отточенными, холодно-циничными шутками на самый широкий спектр тем, от ностальгии по советскому прошлому до интимных подробностей семейной жизни.
В последний раз перед столичной публикой 27-летний Нурлан Сабуров выступал в мае этого года. Но то был сборный концерт, помимо Нурлана, свой стендап в один вечер минчанам презентовали Виктор Комаров, Алексей Щербаков и Стас Старовойтов. В феврале 2020 г. самый известный стендапер-казах выступит сольно и сделает это на сцене концертного зала «Минск». Кстати, в преддверии тура «Принципы» Сабуров был замечен на интервью у Дудя и на сцене у Скриптонита.
Вот еще пару фактов о Сабурове: в этом году он стал наставником популярного шоу «Открытый микрофон» и ведущим шоу «Что было дальше», что выходит на YouTube-канале LABELCOM.
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О том, что Нурлан Сабуров приезжает 12 февраля в Минск с новым сольным концертом, вы уже могли слышать. На его выступление в 19.00 билетов больше нет, поэтому артист...
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