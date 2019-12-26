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А снег будет? «Новогодняя игра» прошла в Тельмовском лесу под Брестом

27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» уже традиционной стала такая интересная форма работы с обучающимися как массовые соревнования по спортивному ориентированию «Новогодняя игра». В этом году они прошли 25 декабря уже в 16-ый раз и собрали 150 участников!

А снег будет? «Новогодняя игра» прошла в Тельмовском лесу под Брестом

Этот старт отличает сочетание спортивности (отыскать 20 контрольных пунктов) и праздничности (новогоднее украшение поляны, розыгрыш призов беспроигрышной новогодней лотереи, конкурс новогодних костюмов участников).

А снег будет? «Новогодняя игра» прошла в Тельмовском лесу под Брестом

Директор ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» Гуменюк Д.Н. поздравил с праздником и пожелал успехов ребятам и педагогам, а также вручил кубок и диплом победителю республиканских соревнований на лучший поход Пальчуку А.П. Победители и призеры «Новогодней игры» награждены дипломами и сладкими призами.

А снег будет? «Новогодняя игра» прошла в Тельмовском лесу под Брестом

Спортивная нагрузка, общение с друзьями, жаркий костер - так интересно прошёл первый день зимних каникул для обучающихся ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи».

Немножечко грустными были только воспоминания о прошлогоднем старте, снеге и снежной бабе, зато в этом году некоторые собрали грибов к новогоднему столу…

Снег – будет, каникулы – большие! С Новым годом!

 
 
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