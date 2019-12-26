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Минчанин в мешке для мусора вынес из офиса шесть ноутбуков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске местный житель похитил шесть ноутбуков из офиса столичного торгового центра.
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Фигурант помогал делать ремонт в офисном помещении. В ту ночь мужчина задержался, сказав, что ему нужно успеть закончить работы. В какой-то момент гражданин взял ноутбуки и положил их в мешок для строительного мусора.
Покинув ТЦ, подозреваемый вызвал такси и уехал в неизвестном направлении. Сумму ущерба составила 6050 рублей. Компьютеры фигурант продал на одном из минских рынков, деньги потратил.
Действиям мужчины дана правовая оценка.
Ранее в Минске из бардачка грузовика были украдены 1700 долларов.
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Новости Беларуси. В Минске местный житель похитил шесть ноутбуков из офиса столичного торгового центра. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию поступило...
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