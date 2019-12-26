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Ошибка пилотов или технические неполадки? Известны детали крушения самолёта в Казахстане

27.12.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. В связи с крушением самолёта в Казахстане 28 декабря объявлено днём общенационального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, к катастрофе могли привести технические неполадки или ошибка пилотов.

Ошибка пилотов или технические неполадки? Известны детали крушения самолёта в Казахстане

Установить точные причины помогут бортовые самописцы. Черные ящики уже доставлены в лабораторию. Также стали известны некоторые детали, которые предшествовали крушению. Их на пресс-конференции озвучил заместитель премьер-министра Казахстана. 

Ошибка пилотов или технические неполадки? Известны детали крушения самолёта в Казахстане


Роман Скляр, заместитель премьер-министра Казахстана:
Сегодня на месте происшествия на взлетно-посадочной полосе нами было обнаружено два последовательных касания хвостовой части воздушного судна. При взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло в право по окончании взлетно-посадочной полосы, шасси было убрано к этому времени, т.е. воздушное судно пыталось взлететь.

Ошибка пилотов или технические неполадки? Известны детали крушения самолёта в Казахстане

Резко крен пошел в право, судно столкнулось с забором, частным домом. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части. Погибли 12 человек, из них – 8 на месте происшествия, два человека – в больнице и два – в аэропорту города Алма-Аты. 

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По последним данным, число пострадавших возросло до 53-х. За жизнь более 10 человек борются врачи.

Люди в материале: Роман Скляр
 
 
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Новости Казахстана. В связи с крушением самолёта в Казахстане 28 декабря объявлено днём общенационального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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