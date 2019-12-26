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Ошибка пилотов или технические неполадки? Известны детали крушения самолёта в Казахстане
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. В связи с крушением самолёта в Казахстане 28 декабря объявлено днём общенационального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, к катастрофе могли привести технические неполадки или ошибка пилотов.
Установить точные причины помогут бортовые самописцы. Черные ящики уже доставлены в лабораторию. Также стали известны некоторые детали, которые предшествовали крушению. Их на пресс-конференции озвучил заместитель премьер-министра Казахстана.
Резко крен пошел в право, судно столкнулось с забором, частным домом. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части. Погибли 12 человек, из них – 8 на месте происшествия, два человека – в больнице и два – в аэропорту города Алма-Аты.
По последним данным, число пострадавших возросло до 53-х. За жизнь более 10 человек борются врачи.
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Новости Казахстана. В связи с крушением самолёта в Казахстане 28 декабря объявлено днём общенационального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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