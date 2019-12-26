|
Как Афанасьева познакомилась со вторым мужем: «Как настоящая блондинка, говорю: «Ой, так он у вас красивенький!»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Думаю, наверное, не стоит так говорить. Первая песня проходит, я понимаю, гости танцуют, и я говорю, что: «С праздником, с юбилеем такого хорошего человека». Хотя я там никого и его, естественно, не знала. Я говорю: «А где же наш юбиляр?» И тут поднимается Саша, улыбается, машет рукой, стесняется. И я, как настоящая блондинка, говорю: «Ой, так он у вас красивенький!» В общем, как-то засмеялись все. И всё, это была наша первая такая мимолётная встреча. Можно сказать так.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Афанасьева познакомилась со вторым мужем: «Как настоящая блондинка, говорю: «Ой, так он у вас красивенький!»
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говорят, Вы сейчас живёте на две страны, и познакомились со своим вторым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)