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Как Афанасьева познакомилась со вторым мужем: «Как настоящая блондинка, говорю: «Ой, так он у вас красивенький!»

27.12.2019 13:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Говорят, Вы сейчас живёте на две страны, и познакомились со своим вторым супругом не совсем обычно.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Да, живём на две страны, но для нас Россия – то же самое, что и Беларусь. Я не чувствую себя в России чужой. Мы познакомились в Беларуси. Сам он из Бобруйска – белорусский город. И так случилось, что меня пригласили на юбилей. Мне позвонил мой знакомый и говорит: «Ты знаешь, там вот командир Афгана, юбилей, надо съездить, поздравить». Поехали на этот юбилей.

Праздник, всё хорошо, а его дети сказали, что надо сделать старичку подарок. И мне моя директор говорит: «Ты знаешь, сколько старичку лет? 50 лет! Представляешь? А они его старичком называют». И мне так хотелось выйти и сказать: «Ну, где вот ваш этот старичок?»

Думаю, наверное, не стоит так говорить. Первая песня проходит, я понимаю, гости танцуют, и я говорю, что: «С праздником, с юбилеем такого хорошего человека». Хотя я там никого и его, естественно, не знала. Я говорю: «А где же наш юбиляр?» И тут поднимается Саша, улыбается, машет рукой, стесняется. И я, как настоящая блондинка, говорю: «Ой, так он у вас красивенький!» В общем, как-то засмеялись все. И всё, это была наша первая такая мимолётная встреча. Можно сказать так.

Как Афанасьева познакомилась со вторым мужем: «Как настоящая блондинка, говорю: «Ой, так он у вас красивенький!»

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говорят, Вы сейчас живёте на две страны, и познакомились со своим вторым...
 
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