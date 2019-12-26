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Голые новозеландские фермеры снялись для рождественского календаря

27.12.2019 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В новозеландской сельской общине Репороа, регион Вайкато, голые фермеры снялись для рождественского календаря. Об этом сообщает местная газета The New Zealand Herald.
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Сообщество Reporoa Young Farmers устроило откровенную фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблемам сельских фермеров. 

По словам представителя объединения Лауры Пулман, за последние годы в Репороа несколько молодых жителей, в том числе фермеров, покончили жизнь самоубийством.

По задумке, обнаженная съемка должна была не только разрядить напряженную обстановку в сельской общине, но и собрать деньги на нужды фермеров.

Представители Reporoa Young Farmers решились на интимную съемку после того, как в Австралии стали массово выпускать календари с голыми фермерами. 


Своим проектом новозеландцы хотят призывать людей, испытывающих трудности, проявить силу духа и не бояться заявить о себе, — равно как фермеры не испугались раздеться перед камерой. 

«Никто не должен оставаться со своей бедой один на один», — подчеркнула Пулман.

Откровенный календарь выставили на продажу за 15 новозеландских долларов. Вся выручка будет направлена в фонд поддержки сельских жителей Rural Support Trust.
 
 
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В новозеландской сельской общине Репороа, регион Вайкато, голые фермеры снялись для рождественского календаря. Об этом сообщает местная газета The New Zealand Herald.
 
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