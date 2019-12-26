Голые новозеландские фермеры снялись для рождественского календаря

Reporoa Young Farmers устроило откровенную фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблемам сельских фермеров. Сообществоустроило откровенную фотосессию, чтобы привлечь внимание к проблемам сельских фермеров.





По словам представителя объединения Лауры Пулман, за последние годы в Репороа несколько молодых жителей, в том числе фермеров, покончили жизнь самоубийством.





По задумке, обнаженная съемка должна была не только разрядить напряженную обстановку в сельской общине, но и собрать деньги на нужды фермеров.





Представители Reporoa Young Farmers решились на интимную съемку после того, как в Австралии стали массово выпускать календари с голыми фермерами.









Своим проектом новозеландцы хотят призывать людей, испытывающих трудности, проявить силу духа и не бояться заявить о себе, — равно как фермеры не испугались раздеться перед камерой.





«Никто не должен оставаться со своей бедой один на один», — подчеркнула Пулман.





Откровенный календарь выставили на продажу за 15 новозеландских долларов. Вся выручка будет направлена в фонд поддержки сельских жителей Rural Support Trust.