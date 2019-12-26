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Голые новозеландские фермеры снялись для рождественского календаря
Источник материала: Партизан
В новозеландской сельской общине Репороа, регион Вайкато, голые фермеры снялись для рождественского календаря. Об этом сообщает местная газета The New Zealand Herald.
Сообщество
По словам представителя объединения Лауры Пулман, за последние годы в Репороа несколько молодых жителей, в том числе фермеров, покончили жизнь самоубийством.
По задумке, обнаженная съемка должна была не только разрядить напряженную обстановку в сельской общине, но и собрать деньги на нужды фермеров.
Представители Reporoa Young Farmers решились на интимную съемку после того, как в Австралии стали массово выпускать календари с голыми фермерами.
Своим проектом новозеландцы хотят призывать людей, испытывающих трудности, проявить силу духа и не бояться заявить о себе, — равно как фермеры не испугались раздеться перед камерой.
«Никто не должен оставаться со своей бедой один на один», — подчеркнула Пулман.
Откровенный календарь выставили на продажу за 15 новозеландских долларов. Вся выручка будет направлена в фонд поддержки сельских жителей Rural Support Trust.
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В новозеландской сельской общине Репороа, регион Вайкато, голые фермеры снялись для рождественского календаря. Об этом сообщает местная газета The New Zealand Herald.
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